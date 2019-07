Arata | arrestato per mazzette un altro funzionario regionale Manette pure per l’ex socio

Corruzione - arrestato Arata - ex consulente della Lega |Salvini : non lavora per noi - era solo a un convegno : Paolo Arata (ex deputato di FI) e il figlio Francesco sono accusati di Corruzione, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni. Sarebbero soci occulti dell'imprenditore Nicastri, ritenuto tra i finanziatori della latitanza di Matteo Messina Denaro.

Chi è Paolo Arata l’ex parlamentare arrestato per corruzione col figlio : Chi è Paolo Arata l’ex parlamentare arrestato per corruzione col figlio Paolo Arata, ex consulente della Lega per l’energia ed ex deputato di Forza Italia, è stato arrestato assieme al figlio Francesco con l’accusa di corruzione, autoriciclaggio e intestazione fittizia dei beni. L’inchiesta li vede al centro della collaborazione con Vito Nicastri, imprenditore di Trapani impegnato nel settore eolico, nonché collaboratore del boss Matteo ...

Corruzione e autoriciclaggio! Arrestato Paolo Arata - il consulente di Salvini per l’energia : In manette Paolo Arata e suo figlio. Gli Arata sono sotto inchiesta da mesi per un giro di mazzette alla Regione siciliana che coinvolge anche Nicastri, tornato in carcere già ad aprile perché dai domiciliari continuava a condurre affari illegali.

