Antonio Rucco | il re della “piadina salentina” morto per stress | “Decesso conseguenza di

(Di lunedì 1 luglio 2019) Il 12 febbraio scorso è stato trovato impiccato nella sua casa a Londra il “repiadina. L’imprenditore pugliese, 39 anni, originario di Trepuzzi in provincia di Lecce, era celebre per il suo ristoranteGenuina Artisan Flat Bread” che gestiva dal 2017. La sua piadina salentina, una versione rivisitata e corretta di quella romagnola con gli ingredienticucina pugliese. La proposta culinaria aveva avuto talmente successo cheaveva deciso di aprire un ristorante vegano, sempre con il comune denominatore che era la cucina pugliese. Ma a quanto pare qualcosa è andato storto. Una serie di motivi lo avrebbero spinto a togliersi la vita nella sua casa di Bethnal Green, dove viveva dall’inizio del 2019. A fare la tragica scoperta è stata la sua fidanzata, Libby Coveney, che ha trovato il compagno agonizzante ed ha chiamato subito ...

