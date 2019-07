Anticipazioni Temptation Island | Andrea stanco | Nunzia cambia idea

Temptation Island 2019 : terza puntata - Anticipazioni dell’8 luglio 2019 : Temptation Island 2019 è pronto per la sua terza puntata, in onda come sempre nella prima serata del prossimo lunedì. Le coppie sembrano ancora tutte unite, fatta eccezione per una in particolare che ha scelto di troncare l’avventura prima dello scadere dei 21 giorni. Scopriremo che cosa succederà fra Nunzia e Arcangelo in seguito alla decisione di lei di parlare di nuovo con il fidanzato. Il promo della terza puntata di Temptation Island ...

Temptation Island 2019 : le Anticipazioni della seconda puntata : Arcangelo - Temptation Island 2019 Lunedì scorso si sono accesi i motori di Temptation Island 2019. Le sei coppie sono sbarcate, infatti, nel villaggio sardo Is Morus Relais e le prime tensioni non si sono fatte attendere: se da una parte Jessica Battistello ha preferito evitare il falò di confronto anticipato con Andrea Filomena per viversi ancora la sua esperienza nel programma al fianco del single Alessandro, dall’altra Nunzia Sansone ...

Temptation Island 6 - seconda puntata del 1° luglio 2019 : Anticipazioni : Temptation Island è un docu-reality, prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, in onda su Canale 5, ogni lunedì in prima serata. Temptation Island 2019: le anticipazioni della seconda puntata In questo secondo appuntamento le 6 coppie inizieranno a fare i conti con i primi colpi di scena. Avremo subito a che fare con un falò decisivo per la coppia formata da Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco, la ragazza nella scorsa ...

