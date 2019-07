Al-Sarraj vola a Milano per incontrare Salvini | l’uomo forte in Italia

huffingtonpost

(Di lunedì 1 luglio 2019) A Tripoli hanno capito chi è l’uomoin. Non alberga a Palazzo Chigi, tanto meno alla Farnesina. Se vuoi ottenere fatti e non chiacchiere, devi bussare alla porta del titolare agli Interni, oltre che ministro degli Esteri e della Difesa di fatto, e anche tutore, di certo sugli affari del Mediterraneo, del premier Conte. È per questo che il premier del Governo di Accordo Nazionale (GNA) libico, Fajyz al-, ha deciso di mettersi in volo, sbarcare ail vice premier leghista, Matteo.Durante l’incontro che si è svolto oggi ail ministro dell’Interno e il presidente del Consiglio presidenziale libico hanno parlato di immigrazione e di come affrontare la delicata situazione sul territorio libico sotto attacco militare da parte della milizia del generale Khalifa Haftar.In particolare,ambisce a ...