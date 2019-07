huffingtonpost

(Di lunedì 1 luglio 2019) “In base alle informazioni in mio possesso, l’haildi 300” dia basso arricchimento (al 3,67%) fissato dall’accordo sul nucleare del 2015. Lo ha confermato il ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif, citato dall’Isna.Si tratta del primo obbligo dell’intesa non più rispettato da Teheran, che aveva anche annunciato di voler oltrepassare la soglia massima di 130 tonnellate del suo stock di acqua pesante. “Lo avevamo annunciato. Riteniamo che sia un nostro diritto nell’ambito” dell’accordo, ha sottolineato Zarif.A confermare questa dichiarazione è l’Agenzia per l’energia atomica (). L’, ha spiegato un portavoce dell’, ha oltrepassato “i 300” consentiti dall’intesa.

HuffPostItalia : Aiea: 'L'Iran ha superato il limite di 300 chili di uranio arricchito' - fainformazione : L'Iran ha superato il limite di produzione di uranio arricchito fissato nell'accordo del 2015 Secondo quanto riport… - fainfoesteri : L'Iran ha superato il limite di produzione di uranio arricchito fissato nell'accordo del 2015 Secondo quanto riport… -