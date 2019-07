Accoltellato alle spalle dal marocchino ubriaco Grave un carabiniere

ilgiornale

(Di lunedì 1 luglio 2019) Tiziana Paolocci Il brigadiere era intervenuto per calmare l'uomo che disturbava la gente per la strada Colpitospda un. Mario Iadonato, brigadiere deidi 59 anni, sabato sera è stato feritomente nelle Marche mentre stava svolgendo il suo turno di lavoro. A colpirlo con un coltello da cucina un, in evidente stato di ebrezza, che ora si trova rinchiuso in prigione con l'accusa di tentato omicidio, lesioni e porto abusivo di armi. Secondo la ricostruzione fatta dall'Arma, tutto avrebbe avuto inizio in viale Zaccagnini a Montegranaro, in provincia di Fermo, dove lo straniero, immigrato regolare di 46 anni, all'interno di un bar stava dando in escandescenza, disturbando le persone presenti. Immediatamente i carabinieri sono intervenuti per allontanarlo da quel posto che si trova ai margini del centro storico ed era pieno di gente ...

