40 anni di Walkman nella cultura pop

Come il primo Walkman ha cambiato il mondo - 40 anni fa : Un TPS-L2, il primo Walkman della storia (Foto di Kiyoshi Ota/Bloomberg via Getty Images) È possibile non averne mai posseduto uno o non conoscerne l’esatto funzionamento, o considerarlo un pezzo di modernariato superato dalla storia, persino. Ma per le generazioni che ne hanno vissuto l’epopea pluridecennale, la parola Walkman non può non evocare almeno un ricordo. Che sia uno stanco pomeriggio di metà estate, la pubblicità in ...