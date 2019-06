Writers Factory | la scuola delle scritture per gli autori di domani

vanityfair

(Di domenica 30 giugno 2019) LABORATORIO DELLA SCRITTURABOTTEGA DI NARRAZIONE MOLLY BLOOMHoldenBELLEVILLEDI SCRITTURA OMEROACCADEMIA DEL GIALLO E DEL NOIRAnche in un’era in cui la comunicazione e i linguaggi si affidano sempre più a oggetti digitali audio-video, della scrittura si continua a non poter fare comunque a meno: imprescindibile nei post degli instagrammer come nei testi orali degli youtuber, nella SEO come nelle tag dei motori di ricerca, la scrittura mantiene tutta la propria centralità facendo, ancora e sempre, da padrona, perché, come diceva Ursula Le Guin, «La storia non è nella trama ma nel suo racconto». E così una donna, Eugenia Romanelli, scrittrice e giornalista impegnata sui diritti civili, ha deciso di provarci, fondando un movimento culturale, una nuova, con David Riondino come vicedirettore: si chiamaUrsula Le Guin, in memoria ...

WritersFactory_ : Federico Palmaroli fondatore della pagina @lefrasidiosho, è docente della Writers Factory di Roma per il corso di W… - WritersFactory_ : Vi presentiamo The Hashtag Dictionary, creato dai docenti della Writers Factory per darci una definizione personale… - WritersFactory_ : Nel curriculum di @ernieassa mancava solo la docenza nella Writers Factory. La sua esperienza è diventata un corso… -