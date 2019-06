Volley | Nations League 2019 | le qualificate alla Final Six e i gironi | assente l’Italia

LIVE Brasile-Italia Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : azzurri per la gloria contro i padroni di casa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.57 Giocano Ricci al centro e Cavuto in banda per l’Italia 23.54: Squadre a fondo campo per gli inni 23.52 Ancora più difficile prevedere lo starting six dei brasiliani che potrebbero schierare una formazione sperimentale 23.50: Difficile prevedere la formazione su cui punterà Blengini che potrebbe confermare inizalmente Sbertoli in regia, l’opposto Pinali, i centrali Russo e ...

Volleyball Nations League – Italia sconfitta dalla Francia - gli azzurri dicono addio alle Final Six : La Nazionale del ct Blengini cede 3-1 alla Francia, dicendo così addio alla possibilità di qualificarsi per la Final Six di Volleyball Nations League Arriva un’altra sconfitta per gli azzurri al Nilson Nelson Gymnasium di Brasilia. Nella seconda gara della Pool 18 della Volleyball Nations League l’Italia cede 3-1 (25-27, 19-25, 25-21, 20-25) alla Francia e vede sfumare la possibilità di accedere alla Final Six di Chicago. Nel primo set i ...

Italia-Brasile Volley - Nations League 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Resta soltanto un ultimo appuntamento per la Nazionale italiana nella Nations League 2019 di volley maschile. Dopo le sconfitte rimediate contro Canada e Francia, la formazione allenata da Chicco Blengini ha dovuto abbandonare definitivamente le speranze di raggiungere la Final Six della prestigiosa competizione internazionale, un obiettivo che alla vigilia si pensava fosse comunque impossibile per il giovane gruppo azzurro considerate le ...

Volley - Nations League 2019 : Italia-Francia 1-3. Sconfitta fatale per gli azzurri - sfuma il sogno della Final Six : La quarta Sconfitta consecutiva per la Nazionale italiana nella Nations League 2019 di Volley maschile infrange definitivamente il sogno degli azzurri di raggiungere la Final Six della prestigiosa competizione internazionale. La formazione allenata da Chicco Blengini si arrende di fronte alla Francia con il punteggio Finale di 1-3 (25-27; 19-25; 25-21; 20-25) al termine di una partita equilibrata, anche se gestita con personalità ed ...

LIVE Italia-Francia 1-3 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : azzurri sconfitti nella sfida decisiva - addio alla Final Six : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Appuntamento a domani per provare a chiudere in bellezza la Nations League 2019 contro il Brasile padrone di casa. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! Si conclude prematuramente l’inseguimento degli azzurri alla Final Six di Chicago. La sconfitta contro la Francia spegne le speranze della formazione guidata da Blengini che ha dato battaglia anche questa sera ...

LIVE Italia-Francia 1-2 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 13-16 - transalpini sempre avanti nel quarto periodo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-19 Rossard commette invasione cadendo nel campo italiano 15-19 Patry trova il tocco del muro in diagonale 15-18 Cavuto trova la parallela vincente 14-18 Rossard trova ancora una volta le mani del muro azzurro, allunga la Francia 14-17 Rossard con il mani fuori ripristina subito il margine 14-16 LAVIA DI SINISTRA! Ancora un attacco di esperienza per il giovane schiacciatore ...

LIVE Italia-Francia 1-2 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 5-8 - transalpini avanti in avvio di quarto periodo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-10 Tillie non sbaglia dalla seconda linea, timeout Blengini 7-9 MAGIA DI SBERTOLI AD UNA MANO PER RUSSO! 6-9 Mazzone sbaglia il servizio 6-8 Mani fuori di Pinali al rientro in campo! 5-8 Pinali cerca la parallela ma non trova il campo, primo timeout tecnico 5-7 Difesa lunga di Pinali, si salva la Francia da una situazione complicata 5-6 Lavia a segno con il mani fuori 4-6 Patry ...

LIVE Italia-Francia 1-2 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 25-21 - reazione degli azzurri nel terzo parziale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia-Francia 1-2 (25-27; 19-25; 25-21) 25-21 RUSSO CON IL PRIMO TEMPO! NON SI ARRENDONO GLI azzurri! 24-21 Patry passa in diagonale 24-20 MUROOOOOOOOOOO! RUSSOOOOOOOOOOO! 23-20 PINALI CON IL MANI FUORI! 22-20 Primo tempo violentissimo di Bultor 22-19 PARALLELA DI CAVUTO! SI SCUOTE L’ITALIA! 21-19 Tillie dalla seconda linea, difesa molto al limite da parte di Rossard 21-18 ...

LIVE Italia-Francia 0-2 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 16-14 - azzurri per la rimonta nel terzo parziale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-14 MAGIA DI LAVIA! L’azzurro attacca con una prodezza un pallone impossibile, grande difesa di Pesaresi! 16-14 LAVIA CON IL MANI FUORI! Doppio vantaggio italiano al secondo timeout tecnico 15-14 Patry passa nonostante il muro azzurro 15-13 PINALI SULLE MANI DEL MURO! Maggiore determinazione nel campo italiano! 14-13 Splendido attacco in diagonale di Patry 14-12 Toniutti prova ...

LIVE Italia-Francia 0-2 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 8-6 - azzurri per la rimonta nel terzo parziale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-9 Cavuto non trova le mani del muro, Sbertoli non perfetto in costruzione 8-8 Pinali non trova la parallela, nuova parità 8-7 Bultor si riscatta al rientro in campo con il primo tempo 8-6 Bultor commette invasione, azzurri avanti al primo timeout tecnico del terzo parziale 7-6 Pinali non trova il campo di un soffio dai nove metri 7-5 MAZZONE DI PRIMA! Splendido il servizio di Pinali ...

LIVE Italia-Francia 0-1 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 8-6 - buona partenza degli azzurri nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-9 secondo errore consecutivo della Francia dai nove metri 10-9 Il tocco del muro sorprende Pesaresi, ancora un punto per Le Roux 10-8 Servizio in rete di Tillie 9-8 Le Roux a segno con il pallonetto 9-7 PINALI QUASI DA FERMO! Splendida parallela giocata dall’opposto italiano! 8-7 Tillie scardina il muro azzurro 8-6 RUSSO IN CONTRATTACCO! Italia avanti al primo timeout ...

LIVE Italia-Francia 0-1 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 25-27 - primo set vinto dai transalpini in volata : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia-Francia 0-1 (25-27) 25-27 Mani fuori di Boyer, gran difesa di Grebennikov su Antonov 25-26 Boyer a segno con una diagonale violentissima 25-25 MAZZONE DI TESTA! Fortunato il centrale italiano che sul rimpallo trova il punto 24-25 Tillie trova la diagonale lunga nonostante il muro azzurro 24-24 Servizio in rete per Cavuto 24-23 BOYER NON TROVA IL CAMPO! SET POINT ITALIA! 23-23 ...

LIVE Italia-Francia 0-0 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 14-16 - gli azzurri restano in scia nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-21 Pinali in diagonale, si entra nella fase decisiva del primo parziale 19-21 Toniutti smarca alla perfezione Louati 19-20 Louati sbaglia al termine di uno scambio prolungato, eccellente la difesa francese 18-20 Pinali non passa, Sbertoli lo rimprovera ma il pallone era molto basso 18-19 Non sbaglia Louati e la Francia torna avanti 18-18 ACEEEEEEEEEEE! MAZZONEEEEEEEE! 17-18 MAZZONE! ...

LIVE Italia-Francia 0-0 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : 7-8 - grande equilibrio in avvio di primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-12 Mazzone con il primo tempo, Sbertoli prova ad innescare anche il gioco al centro 8-12 Louati a segno con l’attacco in diagonale, Blengini ferma il gioco 8-11 Toniutti apre al meglio per Tillie che scardina il muro italiano 8-10 Diagonale vincente di Lavia 7-10 Errore di Pinali in diagonale, prova ad allungare la Francia 7-9 Tillie trova le mani alte del muro azzurro 7-8 Boyer ...