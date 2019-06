Volley | Final Six Nations League 2019 | calendario | tabellone | programma | orari e tv Come

Volley - Nations League 2019 : le qualificate alla Final Six e i gironi - assente l’Italia : Si è conclusa la fase preliminare della Nations League 2019 di Volley maschile e si è così delineata la composizione dei gironi della Final Six del prestigioso torneo internazionale. Nella Pool A sono finiti gli USA che ospiteranno l’evento a Chicago dal 10 al 14 luglio, la Russia e la Francia che hanno chiuso al terzo e al quarto posto; nel Gruppo B si daranno battaglia il Brasile Campione Olimpico (primo posto), il solido Iran (secondo) ...

Beach Volley - Europeo Under 20 Goteborg. Bertozzi/Scampoli restano giù dal podio. finale per il bronzo ad Alvarez/Moreno : Resta giù dal podio la coppia italiana composta da Nicol Bertozzi e Claudia Scampoli nel Campionato Europeo Under 20 di Goteborg. Ancora una prova al di sotto degli standard mostrati nei giorni preedenti per le due azzurre che sono state sconfitte 2-0 dalla coppia spagnola Alvarez(Moreno nella finale per terzo posto della rassegna continentale giovanile. Spagnole sempre avanti nel primo set fino al 21-17 che ha regalato loro il vantaggio. Nel ...

Beach Volley - Europeo Under 20 Goteborg. Olandesi troppo forti : sarà finale per il bronzo per Scampoli/Bertozzi : sarà finale per il bronzo per Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi nel Campionato Europeo Under 20 di Goteborg. Le azzurre non sono riuscite a superare l’ostacolo olandese costituito dalla solida coppia Schoon/van Driel, sempre protagonista a livello giovanile nelle ultime stagioni, e si sono arrese con il punteggio di 2-0. Decisivo il primo set con le Olandesi travolgenti e le azzurre in grado di raccogliere soltanto 9 punti. Maggiore ...

Volleyball Nations League – Italia sconfitta dalla Francia - gli azzurri dicono addio alle Final Six : La Nazionale del ct Blengini cede 3-1 alla Francia, dicendo così addio alla possibilità di qualificarsi per la Final Six di Volleyball Nations League Arriva un’altra sconfitta per gli azzurri al Nilson Nelson Gymnasium di Brasilia. Nella seconda gara della Pool 18 della Volleyball Nations League l’Italia cede 3-1 (25-27, 19-25, 25-21, 20-25) alla Francia e vede sfumare la possibilità di accedere alla Final Six di Chicago. Nel primo set i ...

Volley - Nations League 2019 : Italia-Francia 1-3. Sconfitta fatale per gli azzurri - sfuma il sogno della Final Six : La quarta Sconfitta consecutiva per la Nazionale italiana nella Nations League 2019 di Volley maschile infrange definitivamente il sogno degli azzurri di raggiungere la Final Six della prestigiosa competizione internazionale. La formazione allenata da Chicco Blengini si arrende di fronte alla Francia con il punteggio Finale di 1-3 (25-27; 19-25; 25-21; 20-25) al termine di una partita equilibrata, anche se gestita con personalità ed ...

LIVE Italia-Francia 1-3 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : azzurri sconfitti nella sfida decisiva - addio alla Final Six : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Appuntamento a domani per provare a chiudere in bellezza la Nations League 2019 contro il Brasile padrone di casa. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! Si conclude prematuramente l’inseguimento degli azzurri alla Final Six di Chicago. La sconfitta contro la Francia spegne le speranze della formazione guidata da Blengini che ha dato battaglia anche questa sera ...

Beach Volley - Europeo Under 20 Goteborg. Scampoli/Bertozzi in SEMIFINALE! Quinti Marchetto/Di Silvestre : Ancora l’Italia nella top four di un grande evento internazionale giovanile. Nicol Bertozzi e Claudia Scampoli sono in semifinale al Campionato Europeo Under 20 di Goteborg e domattina affronteranno le olandesi Schoon/Van Driel per un posto nella finale dove, con ogni probabilità, ci saranno le “solite” russe Bocharova/Voronina. Bertozzi e Scampoli hanno compiuto l’ennesimo capolavoro del loro Europeo superando anche ...

LIVE Italia-Francia Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : scontro diretto fondamentale nella lotta per le Final Six : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Italia-Francia – La cronaca di Italia-Canada 1-3 – Tutti gli scenari possibili per raggiungere le Final Six Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Francia, quattordicesimo e penultimo impegno per gli azzurri nella Nations League 2019 di volley maschile! Dopo tre sconfitte consecutive contro Argentina, Polonia e Canada, la formazione ...

Beach Volley - Europeo Under 20 Goteborg. E’ Grande Italia! Doppia coppia azzurra nei quarti di finale : Non finisce di stupire l’Italia dei giovani che continua ad essere protagonista nei vari campionati internazionali riservati agli Under. Goteborg si colora di azzurro con l’Italia che piazza ben due coppie nei quarti di finale dell’Europeo Under 20, Bertozzi/Scampoili in campo femminil e Marchetto/Di Silvestre tra i maschi, Tra le donne arriva negli ottavi di finale la quarta vittoria consecutiva, tutt’altro che scontata, ...

Volley - Nations League 2019 : l’Italia deve battere la Francia per sperare nelle Final Six! Tutte le combinazioni e gli scenari : Brasile, Iran e Russia si sono qualificate alla Final Six della Nations League 2019 di Volley maschile a cui sono già ammessi di diritto anche gli USA in qualità di Paese organizzatore (gli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale andranno in scena a Chicago dal 10 al 14 luglio). Restano dunque da assegnare due posti e l’Italia è in corsa per staccare il pass anche se la missione si è complicata terribilmente dopo le sconfitte ...

Volley - Nations League 2019 - Brasilia. Gli azzurri appesi ad un filo per la Final Six contro la Francia degli “italiani” : Battere stasera la Francia e regalarsi una giornata in più di sogni. L’Italia non ha alternative: serve solo una vittoria, possibilmente con il massimo scarto, per dare agli azzurri la piccola, ultima speranza di volare a Chicago per la Final Six della Nations League, la cui fase eliminatoria sta per volgere alla conclusione. La strada, per la squadra di Blengini, è tutta in salita, dopo la sconfitta di ieri contro il Canada. ...

Volley femminile - nella prossima stagione le finali di Serie A1 e A2 saranno in gara unica : L’Assemblea dei Club di Serie A ha emesso i suoi verdetti e decisioni in vista della prossima stagione in Serie A1 e Serie A2, alcuni di questi decisamente interessanti. Andiamo a conoscere nel dettaglio tutte le novità che saranno in campo, e le date, dei campionati 2019/2020. Iniziamo dalla Serie A1. La stagione prenderà il via nel fine settimana del 12 e 13 ottobre, mentre si concluderà con la finale dei playoff, e questa sì che sarà la ...

Volley - Nations League 2019 : Italia-Canada 1-3. Gli azzurri subiscono la rimonta dei nordamericani e ora la Final Six è un miraggio : Si spengono subito i sogni dell’Italia di partecipare alla Final Six di Chicago. Basta la prima delle sfide durissime della tappa di Brasilia a mettere all’angolo gli azzurri, che subiscono la rimonta del Canada, perdono 3-1, e ora dovrebbero battere Francia e Brasile e sperare nella sconfitta della Polonia con Germania o Portogallo per entrare fra le magnifiche sei di Chicago: un po’ troppo. E’ un’Italia ...

