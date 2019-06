Vodafone rimodula un’altra offerta | che costerà 2 euro in più al mese dal 15 luglio

Da oggi 27 giugno non si torna più indietro con le rimodulazioni Vodafone : tutte le offerte colpite : Ci apprestiamo a vivere settimane ricche di novità per quanto riguarda le rimodulazioni Vodafone, in quanto quella di oggi è forse la giornata più importante della stagione estiva sotto questo punto di vista. Dopo le ultime informazioni che vi abbiamo fornito sul tema, infatti, occorre ricordare che da questo giovedì scattano i rincari pari a poco meno di 2 euro al mese per diverse promozioni disponibili sul mercato. Alcune delle quali molto ...

A cascata le rimodulazioni Vodafone : 1.98 euro in più per altre Special e 2.99 per Tutto Facile Fisso : Soltanto ieri vi avevamo parlato delle rimodulazioni Vodafone sopraggiunte per i clienti di rete fissa: trattasi dell'ennesima ondata, che comporterà l'aumento del canone mensile di 2.99 euro a partire dal 23 luglio (non stiamo parlando di una doppia modifica unilaterale del contratto, ma di un coinvolgimento della misura ad altre tariffe, in maniera tale da coprire la totalità, o quasi, degli utenti). Vi sbagliavate a pensare che le ...

Non si arrestano le rimodulazioni Vodafone : quasi 3 euro in più dal 23 luglio : Le rimodulazioni Vodafone sembrano non avere alcun freno in questa ultima parte di primavera. In particolare, ce ne sono di nuove annunciate per la seconda parte di luglio e con protagonisti i clienti di linea fissa. Proprio per chi usufruisce del servizio di telefonia fissa e di navigazione in casa con l'operatore rosso già avevamo segnalato delle prime rimodulazioni Vodafone in partenza dal 7 luglio. Ora, direttamente sul sito del vettore, ...

Comunicazioni poco chiare con rimodulazioni Vodafone - TIM - Wind e Tre : occhio a fatture e SMS : Stiamo per vivere settimane intense e particolari per quanto riguarda le numerose rimodulazioni Vodafone, TIM, Wind e Tre. Tutte le compagnie telefoniche che competono in Italia, faccia eccezione per Iliad, si apprestano ad ufficializzare degli aumenti per la telefonia fissa e mobile. Di recente vi abbiamo addirittura riportato la notizia secondo cui Vodafone intende anticipare i termini di alcuni rincari, a testimonianza del fatto che ci ...

In anticipo le rimodulazioni Vodafone di circa 20 giorni - quasi 2 euro in più al mese : Non c'è da dormire sugli allori con le rimodulazioni Vodafone e oltre al non trascurabile importo dell'aumento su una buona fetta di piani, c'è da dire che la nuova brutta notizie è che in effetti le modifiche unilaterali avverranno anche prima del previsto e non a luglio come inizialmente condiviso. Non è la prima volta che parliamo appunto di rimodulazioni Vodafone ma nel farlo, in un primo momento, avevamo collocato i rincari come ...

Insospettabili rimodulazioni Vodafone anche per i piani a consumo : da luglio si pagherà un fisso : Una mossa decisamente inaspettata quella che vi racconto oggi 24 maggio per quanto concerne le tanto temute rimodulazioni Vodafone, che per la sua natura sta attirando l'interesse anche di coloro che non verranno direttamente toccati dalla decisione strategica da parte della compagnia telefonica. Dopo aver analizzato le ultime mosse dell'operatore in vista della stagione estiva sul fronte rincari, come avrete notato dal nostro recente punto ...

Nessuno escluso dalle rimodulazioni Vodafone - TIM - Wind e Tre da giugno 2019 : tante offerte coinvolte : Sarà un'estate minata e ricca di insidie quella che ci apprestiamo a toccare con mano per quanto riguarda le rimodulazioni Vodafone, TIM, Wind e Tre. Aumenti per tutti, tranne con Iliad, ma anche il rischio di potenziali truffe come abbiamo avuto modo di riscontrare nella giornata ieri. Nel corso delle ultimissime settimane sono emerse indicazioni importanti per il pubblico da parte dei vari operatori. In alcuni casi le offerte coinvolte sono ...

Finto numero servizi Vodafone con prefisso di Torino - nuova truffa in piena fase rimodulazioni : Non pochi clienti, in queste ore, sono stati contatti da un numero che si spaccia come collegato ai servizi Vodafone e attraverso il quale sedicenti operatori parlano della possibilità di aggirare le ultime rimodulazioni dell'azienda con un cambio tariffario. Qualcuno potrebbe cadere in una nuova trappola che corre attraverso comunicazioni telefoniche ben orchestrate ma che nulla hanno a che fare con il vettore in questione. Giusto dunque ...

Inevitabili le rimodulazioni Vodafone per i clienti ricaricabili : SMS informa dell’aumento in caso di credito insufficiente : Dalle parile ai fatti: abbiamo già esaminato le imminenti rimodulazioni Vodafone, quelle che partiranno il prossimo 15 luglio e che avranno come obiettivo la totalità di clienti ricaricabili per i quali non è previsto l'addebito dell'offerta mensile su carta di credito o conto bancario. Questi ultimi, se non terranno d'occhio appunto il loro credito telefonico, rischieranno di vedersi accollata una spesa aggiuntiva non di poco conto e proprio in ...