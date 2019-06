Vinales batte Marquez | per Rossi ritiro veloce

ilfogliettone

(Di domenica 30 giugno 2019) Prima vittoria stagionale per Maverickche si impone nel gran premio d'Olanda. Domenica dai due volti per la Yamaha che, se da un lato puo' gioire per la vittoria dello spagnolo, dall'altro deve fare i conti con la delusione Valentino, caduto al quinto giro. Resta la bella giornata di- in lacrime al traguardo per una vittoria che mancava dal 2018 - capace di imporsi sul leader della classifica piloti, l'onnipresente Marc(secondo) e a punti preziosi per consolidare il suo primato (+ 44 punti) e sul giovane talento francese della Yamaha del team Petronas, Fabio Quartararo che era partito in pole position e nonostante il braccio destro ancora dolorante dopo l'operazione di qualche settimana fa. Ai piedi del podio Andrea Dovizioso (Ducati).Dietro di lui Morbidelli e Petrucci. Da dimenticare il weekend olandese di Valentino, gara compresa. Il ...

repubblica : MotoGp, Assen: Vinales batte Marquez. Dovizioso quarto, Rossi subito fuori - SportRepubblica : MotoGp, Assen: Vinales batte Marquez. Dovizioso quarto, Rossi subito fuori - NovelettoR : RT @repubblica: MotoGp, Assen: Vinales batte Marquez. Dovizioso quarto, Rossi subito fuori [news aggiornata alle 15:07] -