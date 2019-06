Videogiochi | ecco l’uomo che ha dichiarato guerra alle console

Come combattere la dipendenza da Internet e Videogiochi ? Ecco un valido aiuto : Cerba HealthCare Italia lancia il primo servizio italiano di Digital Life Coaching che affronta il problema della dipendenza da Internet e videogiochi. L'articolo Come combattere la dipendenza da Internet e videogiochi? Ecco un valido aiuto proviene da TuttoAndroid.

Gaming disorder - l’allarme dipendenza da Videogiochi : “Bambini o ragazzi che arrivano a gesti di violenza”. Ecco alcuni casi estremi : FQ Magazine Lo youtuber St3pny non pagava le tasse: deve al fisco un milione di euro Si sa che tutti i nati dopo il 1980, i millenials, sono nati e spesso continuano a vivere, pensare, agire, giocando o come se stessero giocando a un videogame. C’è l’annosa disputa: i giochi elettronici violenti stimolano alla violenza? E anche quelli normali non ...