VIDEO Maverick Vinales MotoGP | GP Olanda 2019 | “Sto vivendo un sogno | che bello vincere

VIDEO Maverick Viñales vince il GP d’Olanda e scoppia in lacrime - l’esultanza di Top Gun sulla Yamaha : E’ l’iberico Maverick Viñales il vincitore della gara del GP d’Olanda di Assen della MotoGP. Lo spagnolo riesce a tenere alle sue spalle il connazionale Marc Marquez, secondo, ed il transalpino Fabio Quartararo che, nonostante un braccio dolorante chiude terzo dopo essere partito al palo. Di seguito le immagini dell’esultanza dello spagnolo. IL VIDEO DELL’ESULTANZA DI Maverick ...

VIDEO Maverick Vinales MotoGP - GP Italia 2019 : “La Yamaha non è stabile - moto aggressiva al Mugello” : Le Yamaha hanno faticato terribilmente durante le prove libere del GP d’Italia 2019, sesta tappa del Mondiale motoGP. Criticità non solo per Valentino Rossi ma anche per il compagno di squadra Maverick Vinales che ha espresso i suoi problemi ai microfoni di Sky Sport: “Oggi è stato difficile guidare la moto, non è stabile ed è difficile fare il tempo. Dobbiamo trovare la giusta stabilità per migliorare. E’ difficile guidare, ...

VIDEO MotoGP - GP Francia 2019 : la spettacolare scivolata di Maverick Vinales nel warm-up : Mattinata agrodolce per Maverick Vinales quella del Gran Premio di Francia 2019 della MotoGP. Nel corso del warm-up, infatti, lo spagnolo della Yamaha è stato costretto a chiudere anzitempo la sua sessione per colpa di una spettacolare scivolata in curva 3, al termine cioè della lunghissima piega che prende il via dal traguardo del circuito di Le Mans. Per il numero 12, tutto ok dal punto di vista fisico, ma una caduta a poche ore dal Gran ...