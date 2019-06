VIDEO F1 | il duello tra Leclerc e Verstappen nel GP d’Austria 2019 Battaglia già nella

oasport

(Di domenica 30 giugno 2019) Quest'oggi è andato in scena uno dei duelli per la vittoria più belli della storia recente della Formula 1, con il monegasco Charlese l'olandese Maxche si sono contesi il primo posto del Gran Premio d'Austriaproprio negli ultimi giri della gara. La Red Bull alla fine l'ha spuntata ma il sorpasso di Max è sotto investigazione, tuttavia a prescindere dalla decisione dei commissari ilodierno tra le due stelle del futuro della F1 rimarrà negli annali di questo sport. Di seguito ildelle fasi finali dellatraper la vittoria.GP D'AUSTRIA:

