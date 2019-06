VIDEO Charles Leclerc | GP Austria 2019 | “Verstappen non è stato sportivo”

VIDEO F1 : Charles Leclerc - la pole della riscossa Ferrari : 1’03″003: è questo il tempo con il quale Charles Leclerc è riuscito a conquistare la pole sul Red Bull Ring, sede del GP d’Austria. Il monegasco della Ferrari, ancora una volta, sfodera tutto il proprio talento in una giornata storta tanto per Lewis Hamilton, obbligato a partire dalla quarta posizione, quanto per il suo compagno di squadra Sebastian Vettel, rimasto incagliato in nona posizione. Una prestazione, quella di ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Austria 2019 : “Pole fantastica - ora voglio la prima vittoria” : Charles Leclerc ha conquistato la pole position del GP d’Austria 2019, nona tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari è stato perfetto a Spielberg e ha guadagnato la seconda partenza al palo della sua giovane carriera, il monegasco è risultato semplicemente imbattibile nel corso delle qualifiche e ha ampiamente meritato la prima piazzola. Domani l’alfiere della Rossa andrà a caccia della prima vittoria, sarà chiamato a un duello ...

VIDEO Charles Leclerc - il team radio dopo la pole-position nel GP d’Austria : l’esultanza del ferrarista : Charles Leclerc ha conquistato la pole position del GP d’Austria 2019, nona tappa del Mondiale F1. Il monegasco è stato autore di un giro strepitoso e si è così guadagnato il diritto di scattare al palo per la seconda volta in carriera, con il serio obiettivo di andare a caccia della prima vittoria. Il pilota della Ferrari è stato perfetto, domani sarà in prima fila affiancato da Max Verstappen mentre Lewis Hamilton è stato penalizzato di ...

pole position e record della pista per Charles Leclerc nelle qualifiche del GP d'Austria, valido per il Mondiale di Formula 1: "Sono molto Contento perché il giro non era iniziato molto bene visto il traffico nell'ultimo settore, era tutto molto difficile però sono molto Contento".

VIDEO Charles Leclerc - contatto con Giovinazzi : incomprensione nelle prove libere del GP d’Austria : Charles Leclec ha siglato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha avuto la meglio su Valtteri Bottas e su uno spento Lewis Hamilton ma anche il monegasco ha avuto un momento critico a Spielberg, in curva 1 si è infatti toccato con Antonio Giovinazzi: fortunatamente un contatto di poco conto che non ha causato problemi alla vettura, un’incomprensione che comunque ...

VIDEO F1 GP Francia 2019 - Charles Leclerc : “Sono fiducioso - la vettura ha mosso passi in avanti” : Brillante terzo posto per Charles Leclerc al termine del Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno. Il monegasco della Ferrari ha chiuso in scia a Valtteri Bottas, ma il vincitore di giornata, Lewis Hamilton era assolutamente imprendibile oggi. Il divario tra SF90 e W10 appare notevole, ma l’ex Alfa Romeo si definisce fiducioso al termine della gara di Le Castellet, come conferma ai microfoni di Sky Sport. Andiamo a sentire la sua analisi ...

VIDEO F1 - GP Francia 2019 : Charles Leclerc tenta l’attacco su Valtteri Bottas nel corso dell’ultimo giro : Il Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno non sarà certo ricordato come uno dei più spettacolari di sempre, anzi. Sul circuito di Le Castellet i sorpassi sono stati pochissimi e le emozioni anche meno. Chi, fino alla fine, ha provato il tutto per tutto, è stato Charles Leclerc che ha tentato l’attacco disperato a Valtteri Bottas in crisi di gomme. Al ferrarista sarebbe servito un giro in più ma, per sua sfortuna, la bandiera a scacchi ...

VIDEO Charles Leclerc : “Domani partenza decisiva - voglio lasciarmi dietro una Mercedes” : Charles Leclerc scatterà dalla terza posizione in occasione del GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il monegasco partirà alle spalle delle Mercedes e domani proverà a inventarsi una magia per contrastare Lewis Hamilton e Valtteri Bottas: “Sono contento perché c’erano dei punti negativi nelle prime qualifiche dell’anno dove facevo fatica a settare la monoposto per la Q3, in questo weekend mi sono concentrato su ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Francia 2019 : “Ci riavvicineremo a Mercedes - spero di lottare con Hamilton” : Charles Leclerc si è dovuto accontentare del terzo posto nelle qualifiche del GP Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari si è reso protagonista di un buon giro a Le Castellet ma si è dovuto inchinare al cospetto delle inarrivabili Mercedes, il monegasco cercherà comunque un sorpasso all’inizio della gara per provare a lottare per un risultato di lusso come ha ribadito al termine delle qualifiche: “Sono ...

VIDEO Lewis Hamilton a Charles Leclerc : “Non vedo l’ora di gareggiare con te” : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il britannico ha dominato le qualifiche al Paul Ricard di Le Castellet, infliggendo un distacco importante al compagno di squadra Valtteri Bottas e a Charles Leclerc che si è dovuto accontentare della terza posizione sulla griglia di partenza. Il pilota della Ferrari spera di poter recuperare in gara e al termine delle qualifiche è stato raggiunto ...

VIDEO Charles Leclerc : “Difficile prendere le Mercedes - sono molto forti” : Charles Leclerc è parso quasi arrendevole al termine delle prove libere del GP Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il monegasco ha infatti pagato dazio al volante della sua Ferrari e non è mai riuscito a lottare con le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Il pilota della Rossa è sembrato sconsolato: “Difficile prendere le Mercedes, sono molto forti“. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Charles ...

VIDEO Charles Leclerc - si staccano pezzi di vernice nel box della Ferrari! Problemi nel GP Canada F1 : Si staccano pezzi di vernice nel box di Charles Leclerc durante le prove libere 3 del GP Canada 2019, tappa del Mondiale F1. Il monegasco, che ha concluso la sessione al secondo posto in classifica attardato di 139 millesimi da Sebastian Vettel, ha avuto infatti dei Problemi nel suo garage dove si sono staccati dei tasselli del pavimento che hanno avuto delle ripercussioni sugli pneumatici del pilota Ferrari. Di seguito il VIDEO ...

VIDEO Charles Leclerc - GP Canada 2019 : “La Mercedes resta davanti - possiamo sfruttare il nostro motore” : Si apre con il sorriso per Charles Leclerc il sabato del Gran Premio del Canada di Formula Uno. Il pilota monegasco, infatti, spiega di avere trovato buona fiducia con la sua Ferrari, specialmente passando dalla prima sessione di prove libere alla seconda. La SF90 ha dimostrato di avere buon ritmo sul fronte gara e velocità sul giro secco, ma come spiega il classe 1997 sarà ancora una volta la Mercedes la vettura da battere nel corso delle ...

Ferrari davanti a tutti nelle FP2 del GP del Canada, valido per il Mondiale di F1, con Charles Leclerc a precedere il compagno di squadra Sebastian Vettel. Al terzo posto la Mercedes di Valtteri Bottas. Indietro Lewis hamilton, che è andato a toccare con la posteriore destra uno dei muretti del circuito Gilles Villeneuve, rovinando la sua Mercedes e dovendo così terminare anzitempo le prove libere.