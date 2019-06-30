romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 17:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 16:30: VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2019 ORE 16… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 30 GIUGNO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA PONTINA DOVE E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE DA CASTEL RomaNO A TOR DE’ CENCI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE ALTRE CODE MA PER TRAFFICO INTENSO SULLA Roma-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, VERSO Roma CI SPOSTIAMO SU VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO DA CASTEL DI GUIDA A MALAGROTTA, ANCHE QUI IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 30 GIUGNO 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA LITORANEA TRA CASTEL PORZIANO E TORVAIANICA, IN ENTRAMBE EL DIREZIONI IL TRASPORTO FERROVIARIO ANCHE OGGI PER LAVORI SULLE LINEE FL7 ED FL8, IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA TRA TERMINI E CAMPOLEONE SEMPRE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 13 : 30 : Viabilità DEL 30 GIUGNO 2019 ORE 13.20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA TOR PATERNO E LIDO DEI PINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SI PROCEDE A RILENTO SULLA PROVIANCIALE 39 LUNGOMARE TRA ASTURA E BORGO GRAPPA IN ENTRAMBI I SENSI ED INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLazioNE IN PROGRESSIVA RIPRESA SULLA LINEA FERROVIARIA TERMINI CENTOCELLE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 30 GIUGNO 2019 ORE 12.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA TOR PATERNO E LIDO DEI PINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SI PROCEDE A RILENTO SULLA PROVIANCIALE 39 LUNGOMARE TRA ASTURA E BORGO GRAPPA IN ENTRAMBI I SENSI CODE SULLA REGIONALE 213 FLACCA IN PROSSIMITA’ DELLE DUNE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLazioNE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 30 GIUGNO 2019 ORE 11.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’AURELIA CI SONO CODE TRA CENTRO TRE DENARI E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA TOR PATERNO E LIDO DEI PINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SI PROCEDE A RILENTO SULLA PROVIANCIALE 39 LUNGOMARE TRA ASTURA E BORGO GRAPPA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE SULLA REGIONALE 213 FLACCA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 30 GIUGNO 2019 ORE 10.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’AURELIA CI SONO CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA TOR PATERNO E LIDO DEI PINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SI PROCEDE A RILENTO SULLA PROVIANCIALE 39 LUNGOMARE TRA ASTURA E BORGO GRAPPA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE SULLA REGIONALE 213 FLACCA TRA FORMIA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 09 : 30 : Viabilità DEL 30 GIUGNO 2019 ORE 09.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’AURELIA CI SONO CODE TRA CASAL LUMBROSO E VIA DELL’ARRONE E PROSEGUENDO TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA. SU VIA DI PRATICA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA PONTINA E CASALE CAPOCOTTA IN DIREZIONE PRATICA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 08 : 30 : Viabilità DEL 30 GIUGNO 2019 ORE 08.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SU VIA DI PRATICA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA PONTINA E CASALE CAPOCOTTA IN DIREZIONE PRATICA DI MARE RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA TOR PATERNO E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DISAGI SULLA STRADA STALE 7 QUATER VIA DOMITIANA DOVE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 30 GIUGNO 2019 ORE 07.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO: DA DOMANI 1 LUGLIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA Roma – CIVITA CASTELLANA – VITERBO IL SERVIZIO SARA’ RIPROGRAMMATO CON LA CANCELLazioNE DI ALCUNI TRENI E LA SOSTIZIONE CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 29 GIUGNO 2019 ORE 19:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA Roma FIUMICINO, ALL’ALTEZZA DELL’INNESTO CON LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE; SEMPRE IN DIREZIONE DEL RACCORDO TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 29 GIUGNO 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULL’AURELIA TRA PALIDORO E TORRIMPIETRA NELLE DUE DIREZIONI; SEMPRE NEI DUE SENSI TRAFFICO RALLENTATO SULLA COLOMBO, TRA CASAL PALOCCO E VIA DI MALAFEDE, E SULLA LITORANEA, TRA IL LIDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 29 GIUGNO 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE REGOLARE, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULL’ AURELIA TRA PALIDORO E TORRIMPIETRA NELLE DUE DIREZIONI; SEMPRE NEI DUE SENSI TRAFFICO RALLENTATO SULLA LITORANEA, TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 29 GIUGNO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A12 Roma CIVITAVECCHIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA PALIDORO E CERVETERI IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; CIRCOLazioNE REGOLARE, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA: QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA Roma FIUMICINO, ALL’ALTEZZA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 29 GIUGNO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MALAFEDE E ACILIA NELLE DUE DIREZIONI; SEMPRE NEI DUE SENSI TRAFFICO RALLENTATO SULLA LITORANEA, TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, QUI DOVUTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 29 GIUGNO 2019 ORE 13:20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIAMENTO CON LA Roma-FIRENZE IN DIREZIONE NAPOLI, PIU’ AVANTI TRAFFICO RALLENTATO NEI PRESSI DELL’USCITA DI COLLEFERRO SEMPRE IN DIREZIONE NAPOLI SULLA Roma TARQUINIA CODE A TRATTI TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CODE SULLA VIA ...