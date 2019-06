Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 11 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 30 GIUGNO 2019 ORE 10.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’AURELIA CI SONO CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA TOR PATERNO E LIDO DEI PINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SI PROCEDE A RILENTO SULLA PROVIANCIALE 39 LUNGOMARE TRA ASTURA E BORGO GRAPPA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE SULLA REGIONALE 213 FLACCA TRA FORMIA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 09 : 30 : Viabilità DEL 30 GIUGNO 2019 ORE 09.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’AURELIA CI SONO CODE TRA CASAL LUMBROSO E VIA DELL’ARRONE E PROSEGUENDO TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA. SU VIA DI PRATICA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA PONTINA E CASALE CAPOCOTTA IN DIREZIONE PRATICA DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 08 : 30 : Viabilità DEL 30 GIUGNO 2019 ORE 08.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SU VIA DI PRATICA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA PONTINA E CASALE CAPOCOTTA IN DIREZIONE PRATICA DI MARE RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA TOR PATERNO E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DISAGI SULLA STRADA STALE 7 QUATER VIA DOMITIANA DOVE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 30 GIUGNO 2019 ORE 07.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO: DA DOMANI 1 LUGLIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA Roma – CIVITA CASTELLANA – VITERBO IL SERVIZIO SARA’ RIPROGRAMMATO CON LA CANCELLazioNE DI ALCUNI TRENI E LA SOSTIZIONE CON ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 29 GIUGNO 2019 ORE 19:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA Roma FIUMICINO, ALL’ALTEZZA DELL’INNESTO CON LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE; SEMPRE IN DIREZIONE DEL RACCORDO TRAFFICO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 29 GIUGNO 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULL’AURELIA TRA PALIDORO E TORRIMPIETRA NELLE DUE DIREZIONI; SEMPRE NEI DUE SENSI TRAFFICO RALLENTATO SULLA COLOMBO, TRA CASAL PALOCCO E VIA DI MALAFEDE, E SULLA LITORANEA, TRA IL LIDO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 29 GIUGNO 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE REGOLARE, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULL’ AURELIA TRA PALIDORO E TORRIMPIETRA NELLE DUE DIREZIONI; SEMPRE NEI DUE SENSI TRAFFICO RALLENTATO SULLA LITORANEA, TRA IL LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 29 GIUGNO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A12 Roma CIVITAVECCHIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA PALIDORO E CERVETERI IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; CIRCOLazioNE REGOLARE, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA: QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA Roma FIUMICINO, ALL’ALTEZZA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 29 GIUGNO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MALAFEDE E ACILIA NELLE DUE DIREZIONI; SEMPRE NEI DUE SENSI TRAFFICO RALLENTATO SULLA LITORANEA, TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, QUI DOVUTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 29 GIUGNO 2019 ORE 13:20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE ALL’ALTEZZA DELL’ALLACCIAMENTO CON LA Roma-FIRENZE IN DIREZIONE NAPOLI, PIU’ AVANTI TRAFFICO RALLENTATO NEI PRESSI DELL’USCITA DI COLLEFERRO SEMPRE IN DIREZIONE NAPOLI SULLA Roma TARQUINIA CODE A TRATTI TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA CODE SULLA VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 29 GIUGNO 2019 ORE 12:20 MANUELA CIAMPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’PPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA MONTE PORZIO CATONE E SAN CESAREO IN DIREZIONE NAPOLI SEMPRE SULLA A1 Roma NAPOLI A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE ALTRE CODE TRA COLLEFERRO E ANAGNI NELLA STESSA DIREZIONE DI NAPOLI TRAFFICO INTENSO PER UN’AUTO IN AVARIA SULLA Roma TARQUINIA TRA TORRIMPIETRA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 29 GIUGNO 2019 ORE 11:20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA MONTEPORZIO CATONE E SAN CESAREO E PIU’ AVANTI ANCHE QUI PER INCIDENTE CODE TRA VALMONTONE E ANAGNI IN DIREZIONE SUD SULLA Roma TARQUINIA CODE TRA MACCARESE E LADISPOLI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA VIA AURELIA INCOLONNAMENTI TRA ARANOVA E PALIDORO IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 29 GIUGNO 2019 ORE 10:20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA LA LAURENTINA E LA PONTINA, MENTRE IN ESTERNA CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA. SULL’AUTOSTRADA Roma NAPOLI CODE TRA SAN CESAREO E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI CODE ANCHE SULLA Roma TARQUINIA TRA LE USCITE TORRIEMPIETRA E LADISPOLI IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29-06-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 29 GIUGNO 2019 ORE 09:20 MANUELA CIAMPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E’ IN PROGRESSIVO AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA RALELNTAMENTI E CODE DALLO SVINCOLO Roma SUD ALLO SVINCOLO PONTINA MENTRE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO AURELIA , RESTANDO SULLA VIA AURELIA SI RALLENTA DALLO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE A MALAGROTTA ...