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Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 10 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 10 | 30 Viabilità DEL 30 GIUGNO 2019 ORE 10.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2019 ore 10:30 (Di domenica 30 giugno 2019) Viabilità DEL 30 GIUGNO 2019 ORE 10.20 GIANMARCO TULLI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’AURELIA CI SONO CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA TOR PATERNO E LIDO DEI PINI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SI PROCEDE A RILENTO SULLA PROVIANCIALE 39 LUNGOMARE TRA ASTURA E BORGO GRAPPA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE SULLA REGIONALE 213 FLACCA TRA FORMIA E GAETA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA DISAGI SULLA STRADA STALE 7 QUATER VIA DOMITIANA DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA L’AUSONIA E LA FLACCA IN DIREZIONE FORMIA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLazioNE SOSPESA SULLA LINEA Roma NAPOLI VIA FORMIA PER UN INCONVENIENTE TECNICO AD UN TRENO NEI PRESSI DI CAMPOLEONE, IN DIREZIONE Roma. DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral L'articolo Viabilità ...
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