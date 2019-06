Verstappen vince il Gp d' Austria | per i giudici il sorpasso su Leclerc è regolare Furia

F.1 - GP d'Austria<br> - Verstappen vince al Red Bull Ring : Finale al cardiopalma a Spielberg: Max Verstappen ha tagliato per primo il traguardo della gara di casa al Red Bull Ring, ma l'olandese è finito sotto inchiesta per essere arrivato al contatto con la Ferrari di Leclerc nel corso del penultimo giro, quando ha sferrato l'attacco decisivo che lo ha portato alla vittoria. L'episodio ha tenuto tutti sulle spine per oltre tre ore, fino alla decisione finale degli steward di non penalizzare l'olandese ...

Formula 1 : Verstappen vince Gp Austria : 16.42 L'olandese Max Verstappen,dopo un entusiasmante duello con il ferrarista Leclerc,si aggiudica il Gp di Austria.Al terzo posto la Mercedes di Bottas.Quarto Vettel che "paga" il 9°posto in griglia e anche un pit stop ritardato (errore del box nel posizionare una gomma) Poi Norris,Gasly,Sainz.A punti le Alfa Romeo:Raikkonen (9°) e Giovinazzi (10°) Leclerc,in pole,prende subito la testa. Il monegasco,partito con le gomme soft, allunga ...