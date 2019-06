Vasto incendio sopra Cortina d'Ampezzo | esplosi 2 ordigni bellici

Vasto incendio sulle montagne sopra Cortina : in corso le operazioni per spegnere le fiamme : Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato oggi pomeriggio sui monti sopra Cortina D’Ampezzo (Belluno), a 600 metri d’altitudine tra la Croda de R’Ancona e Zuoghi. La segnalazione è giunta da alcune persone che dal Col Rosà avevano sentito provenire un forte boato e poi avevano visto alzarsi il fumo di un incendio. I Vigili del fuoco, su richiesta di un veloce sopralluogo, hanno attivato l’eliambulanza del Suem 118 ...

Vasto incendio a Ostia - ha lambito le case : la rabbia dei residenti : Le fiamme sono arrivate a lambire le abitazioni, gli abitanti sono stati costretti a riversarsi in strada in mezzo ad una densa nube di fumo, ben visibile da tutto il quadrante sud di Roma. L’incendio si è sviluppato questo pomeriggio in un campo di sterpaglie nel quartiere Stagni di Ostia, periferia vicina al litorale romano, intorno alle 3 del pomeriggio. Le fiamme si sono poi propagate rapidamente, avvicinandosi alle abitazioni e ...

Vasto incendio in Catalogna : vento e grande caldo alimentano le fiamme : Un grave incendio sta interessando la Catalogna, regione nel nord-est della Spagna. Centinaia di vigili del fuoco stanno lottando per contenere le fiamme: secondo le autorità locali il rogo è il...

Scicli - Vasto incendio in contrada fiumara : Un incendio è divampato oggi pomeriggio intorno alle ore 18,30 in contrada fiumara a Scicli. Le fiamme sono divampate in un terreno sotto cimitero

Vasto incendio nella sede dell'Agenzia delle Entrate : Fiamme nella sede dell'Agenzia delle Entrate a Termini Imerese, nel Palermitano: non ci sarebbero feriti. Stabile evacuato

Vasto incendio a sud di Berlino : 600 ettari in fiamme : Continua a divampare l’incendio a 80 km a sud di Berlino, a Jueteborg: le fiamme hanno devastato oltre 600 ettari di bosco. Il rogo si è sviluppato in un area dove sono presenti campi di addestramento militare con riserve di munizioni: per tale motivo è molto pericoloso il lavoro di soccorritori volontari e dei vigili del fuoco. “Incendi così vasti non se ne ricordano negli ultimi 70 anni,” ha dichiarato un responsabile del ...

Viareggio - Vasto incendio in un rimessaggio di barche : Viareggio, vasto incendio in un rimessaggio di barche Le fiamme, di cui non è ancora chiara l'origine, si sono sprigionate all'interno di una azienda che lavora nel campo della nautica. Nube visibile su gran parte della Versilia Parole chiave: ...