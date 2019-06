Uomini e Donne | Trono Over | Luisa e Salvio sono una coppia Lui | E' riuscita a

Uomini e Donne News Arianna : “Andrea Cerioli uomo con la U maiuscola” : Uomini e Donne News, Arianna dopo le voci di una crisi con il fidanzato: “Andrea Cerioli uomo con la U maiuscola”. Smentiti anche gli spifferi su suoi presunti ritocchini Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, negli scorsi giorni, sono stati al centro di alcune voci gossippare che li avrebbero voluti in crisi. In realtà la coppia […] L'articolo Uomini e Donne News Arianna: “Andrea Cerioli uomo con la U maiuscola” ...

Uomini e Donne - «Manuel Galiano ha tradito Giulia Cavaglià. Ho la certezza» : la testimonianza di un'ex concorrente di Temptation Island : Giulia Cavaglià ammette di essere confusa dopo la notizia del tradimento di Manuel Galiano. A raccontare come stanno le cose è un'ex protagonista di Temtation Island, Giada...

Uomini e Donne... la tronista Giulia parla del tradimento! E Manuel piange : Giulia Cavaglià, ex tronista di Uomini e Donne, ha deciso di dire la sua sui social dopo aver sentito parlare a lungo del tradimento di Manuel Galiano nei suoi confronti. I due ragazzi sono usciti insieme dalla trasmissione appena un mese fa, eppure pare ci siano già alcuni problemi da risolvere. Nelle scorse ore, infatti, si è vociferato a lungo del presunto tradimento dell’ex corteggiatore. Nonostante Giulia e Manuel sembrassero molto ...

Uomini e Donne - che fine hanno fatto Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi? Parla lei : Che fine hanno fatto Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi di Uomini e Donne? La coppia è nata qualche mese fa, quando lui, tronista, ha deciso di uscire dal programma con lei e non con Giulia Cavaglia, poi diventata a sua volta tronista. Beh, a differenza degli ultimi ex protagonisti del trono classico che sono già ‘scoppiati’, la loro relazione procede a gonfie vele. Lorenzo e Claudia convivono a Latina, città dove si trova anche la famiglia ...

Uomini e Donne - ex tronista di Maria De Filippi : “Mi sentivo morire” : Tronisti Uomini e Donne: Giovanni Conversano racconta cos’è successo dopo l’addio a Maria De Filippi Ha rotto il silenzio con una lunga intervista pubblicata sulle pagine del settimanale DiPiù uscito in edicola oggi Giovanni Conversano, ex tronista di Uomini e Donne, con la quale ha parlato del periodo difficile che ha vissuto dopo l’addio al programma di Maria De Filippi che gli ha dato popolarità e successo. Quando sono ...

Uomini e Donne/ Arianna Cirrincione : 'Andrea? Un uomo...' - Trono Classico - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico. Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono pronti alla convivenza: 'Andremo a Milano, poi...'

Uomini e donne - Giada Giovanelli attacca Manuel : 'Non ha rispetto e si è visto' : Archiviate le polemiche per la rottura lampo tra Angela Nasti e Alessio Campoli, da qualche giorno il gossip di Uomini e donne si sta concentrando sul rapporto di Manuel Galiano e Giulia Cavaglià. Anche loro sono diventati una coppia alla fine della stagione 2018-19 del Trono Classico e nelle prime settimane insieme hanno dato l'impressione di essere felici e innamorati. Da quando però lui è partito per Ibiza insieme ad alcuni amici, lasciando a ...

Ida Platano e Riccardo Guarinieri/ L'ex dama torna a Uomini e Donne? 'Se mi...' : Ida Platano e Riccardo Guarnieri, storia finita dopo Uomini e Donne. L'ex dama, ancora single, non esclude di tornare al trono over anche se...

Uomini e Donne Ursula - duro e strano attacco : “Uno schifo” - e lei va su tutte le furie : Ursula Bennardo, la vita social dell’ex Dama di Uomini e Donne Over Ursula Bennardo è in dolce attesa e ama condividere i momenti più belli delle sue giornate con i vecchi e nuovi sostenitori; la compagna di Sossio Aruta, che ha perso la testa per lei a Uomini e Donne Over e aveva commesso degli […] L'articolo Uomini e Donne Ursula, duro e strano attacco: “Uno schifo”, e lei va su tutte le furie proviene da Gossip e Tv.

Uomini E Donne : Manuel ha tradito Giulia? Lei : ‘E’ un momento un pò così…’ Leggi l’articolo per saperne di più : In questi giorni non si fa altro che parlare di Giulia Cavaglià e Manuel Galiano dopo i video postati da Deianira Marzano su Instagram che hanno spaccato in due il Web tra sostenitori dell’ex corteggiatore... L'articolo Uomini E Donne: Manuel ha tradito Giulia? Lei: ‘E’ un momento un pò così…’ Leggi l’articolo per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Trono Over Uomini e Donne : Luisa Monti fa un annuncio inaspettato : Luisa Monti e Salvio si sono fidanzati dopo Uomini e Donne Over: l’annuncio Luisa Monti, nell’ultima puntata del Trono Over, ha litigato furiosamente con Salvio, il quale ha rifiutato la sua proposta di vivere questa loro conoscenza al di fuori delle telecamere. Difatti in quella circostanza l’uomo non ha negato di avere ancora qualche dubbio sulla donna prima di prendere simili decisioni. Tuttavia pare che alla fine ...

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI/ Finita dopo Uomini e Donne : 'Sarà difficile..' : Ida PLATANO e RICCARDO GUARNIERI, cos'è accaduto dopo Uomini e Donne? La dama del trono Over rompe il silenzio e svela che è davvero Finita

Gossip Uomini e Donne : Pamela Barretta svela un retroscena su Stefano : Pamela Barretta di Uomini e Donne torna a criticare Stefano: “Mi vuole mettere tutti contro!” Pamela Barretta ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine. E in questa occasione la dama del Trono Over di Uomini e Donne è tornata a parlare del suo ex Stefano Torrese, non andandoci affatto giù leggera. Cosa ha detto? Ha svelato un retroscena sul cavaliere che se fosse vero avrebbe ...

Gossip Uomini e donne - Cavaglià tradita? Raselli : 'Penso sia un momento complicato' : L'argomento del momento tra i fan di Uomini e donne è senza dubbio la possibile crisi in atto tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano. Da quando quest'ultimo è partito per Ibiza insieme ad alcuni amici, le voci di tradimento hanno cominciato a rimbalzare sui social network a partire dal profilo di Deianira Marzano, prontamente smentite dal diretto interessato. L'ex corteggiatore, infatti, è intervenuto su Instagram per smontare la tesi del bacio ...