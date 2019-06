Una corsa a tre per la Presidenza della Commissione europea  

Mondiali di calcio femminile - Bonansea ringrazia sui social : “percorsa Una strada in salita con uno zaino pesante” : La giocatrice azzurra ha tracciato un piccolo bilancio dell’avventura mondiale dell’Italia sui propri social L’avventura dell’Italia ai Mondiali di calcio femminile si è conclusa, in semifinale si è qualificata l’Olanda che ha superato le azzurre con il punteggio di 2-0. AFP/LaPresse Un dispiacere enorme per le azzurre, uscite comunque a testa alta dalla rassegna iridata visti i quarti di finale raggiunti. ...

Ciclismo su pista - European Games 2019 : nessUna gioia italiana tra corsa a punti femminile - scratch maschile e velocità a squadre : Non ci si aspettava molto da queste prove, e così è stato. Con la giornata di oggi si è aperta la rassegna su pista degli European Games 2019 a Minsk, in Bielorussia; dove sono impegnati anche gli atleti e le atlete della Nazionale italiana. Mentre i nostri azzurri non si sono fatti sorprendere nella prova dell’inseguimento a squadre, in compenso, ma come da pronostico, non hanno esaltato tra la prova a punti femminile, scratch maschile e ...

DIETRO LE QUINTE/ Salvini-Mattarella - due obiettivi e Una corsa contro il tempo : Salvini prende tempo sapendo che in caso di crisi Mattarella tenterebbe, con successo, di formare un governo tecnico. A luglio invece sarebbe tardi

Ciampino - per la procura dietro ai dossier hard Una campagna per far ritirare Ballico dalla corsa a sindaco : Daniela Ballico non doveva correre per la poltrona di sindaco di Ciampino. Anche a costo di dover montare una campagna diffamatoria a sfondo sessuale. È la ricostruzione degli inquirenti che hanno contestato i reati di furto, ricettazione, diffamazione e attentati contro i diritti politici del cittadino alla ex candidata sindaco di Ciampino Gabriella Sisti, in concorso con il marito Elio Addessi e un componente dell’entourage politico della ...

Unione europea - la corsa dell’Italia per Una poltrona a Bruxelles. I candidati : da Giorgetti a Picchi - fino a Moavero : Le fonti ufficiali dicono che il tema non è stato affrontato durante il summit Conte-Di Maio-Salvini di lunedì sera, ma quello delle nomine Ue è uno dei temi caldi delle ultime settimane, in vista del prossimo Consiglio europeo tra i capi di Stato e di governo del 20-21 giugno dove inizieranno ufficialmente le trattative sulle nomine delle alte cariche dell’Unione. L’Italia, nonostante sia rimasta in seconda fila, con il presidente ...

Il Pisa in Serie B - Ghirelli : “è stata Una lunga rincorsa che si conclude nel modo più bello” : Il Pisa vola in Serie B, delusione invece per la Triestina che rimane in Serie C. Arrivano i complimenti dal Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. “E’ stata una lunga rincorsa che si conclude nel modo piu’ bello. Complimenti al Pisa ma anche alla Triestina che fino all’ultimo ha onorato il campionato. E i numeri che continuiamo a leggere in questo periodo sono la prova piu’ convincente di quello che ...

Una corsa sul primo taxi robot al mondo. Puntuale - sicuro e senza chiacchiere : Il robot che venerdì mi ha accompagnato al lavoro è stato molto cortese. Non si è offeso, quando via smartphone gli ho inviato il brusco ordine di venirmi a prendere su San Marcos Place, qui a Chandler, in Arizona. È arrivato all’ora promessa e si è fermato dove lo aspettavo. Non ha perso tempo in chiacchiere inutili, quelle che in questi casi si f...

Aeronautica Militare : soccorsa donna a bordo di Una nave da crociera in Sardegna [GALLERY] : Nella mattinata di oggi, giovedì 30 maggio, un elicottero HH-212 dell’80° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue) di Decimomannu (Cagliari) è intervenuto per prestare soccorso ad una donna statunitense colta da grave malore sulla nave da crociera MSC Bellissima. L’intervento dell’aeromobile Militare, decollato intorno alle 9:00 dalla base sarda, si è reso necessario per permettere alla paziente, una donna di 55 anni in imminente pericolo di ...

Giro d’Italia 2019 - Primoz Roglic : “Combatterò e sarà Una corsa divertente da guardare” : Come Vincenzo Nibali, oggi anche lo sloveno Primoz Roglic ad Anterselva si è fatto staccare dai due alfieri della Movistar, Landa e Carapaz. Il capitano della Jumbo-Visma però a cyclingnews.com è apparso fiducioso circa le sue possibilità nelle ultime quattro tappe. Queste le sue dichiarazioni al termine della frazione odierna. I dolori per la caduta dei giorni scorsi si fanno ancora sentire: “Ho ancora un dolore qui, soprattutto intorno ...

La corsa alla LUna raccontata passo dopo passo : Massimiliano Parente Dai robot russi ai rischi corsi dagli Usa. Tutti i segreti di una gara senza pietà A pensarci, ancora oggi, ha dell'incredibile: mezzo secolo fa, con tecnologie infinitamente meno potenti dello smarthphone che avete in mano, siamo andati sulla Luna. In altre parole: la nostra specie animale, dopo duecentomila anni, ha costruito i mezzi necessari a andare nello spazio e mettere piede sul nostro satellite, distante ...

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali : “Domani inizia Una corsa diversa - più dura. Mortirolo salita infinita - non amo la crono finale” : Vincenzo Nibali si sta godendo il giorno di riposo al Giro d’Italia 2019, lo Squalo oggi ha affrontato una sessione di rulli visto che il maltempo ha impedito alla squadra di uscire dall’albergo di Orio al Serio in cui alloggia e si sta preparando mentalmente in vista del tappone di domani che prevede la scalata del Mortirolo. Il siciliano, terzo in classifica generale a 1’47” dalla maglia rosa Richard Carapaz e a ...

"Mio figlio era fragile e difficile. Cresciuto senza padre : non giudicatelo per Una folle corsa a 220km/h" : La loro storia ha fatto il giro dei social. La loro morte commentata da centinaia e centinaia di utenti. Tanti gli insulti, gli sberleffi, i post ironici. Ma ora la mamma e gli amici di Fausto Dal Moro, 36 anni, morto in un incidente sull’A1 sabato notte insieme all’amico Luigi Visconti, chiedono rispetto.I due trentenni guidavano a 220 km\h una Bmw, mentre immortalavano tutto in una diretta Facebook. “Facciamogli vedere a ...

Motori – Opel Corsa GSI 2019 : la sportività - per i tedeschi - è Una cosa seria [GALLERY] : Le Opel sportive con la sigla GSi vantano una lunga tradizione. Dopo qualche anno di pausa è giunto il momento che anche l’Opel Corsa GSi torni a far parlare di sé Opel Corsa GSi, sportiva compatta, ha sotto al cofano un 1.4 turbo da 150 cv e 220 nm di coppia, raggiunge i 100 km/h in 8,9 secondi e si distingue per la grande elasticità: impiega solo 9,9 secondi per passare da 80 a 120 km/h in quinta marcia. La velocità massima è di ...

Giro d’Italia 2019 - Tom Dumoulin : “Sono molto triste. Ho passato mesi a preparare il Giro. Per me è Una cosa terribile dover lasciare la corsa” : La nota dolente della tappa odierna è stato sicuramente il ritiro di uno dei grandi favoriti per la vittoria finale: Tom Dumoulin. Il campione olandese del Team Sunweb, vincitore del Giro d’Italia 2017, si era presentato stamane alla partenza da Frascati cercando di ripartire dopo la brutta caduta in cui è rimasto coinvolto ieri, ma il dolore al ginocchio lo ha messo ko. Il suo Giro d’Italia 2019 è già terminato nell’amarezza ...