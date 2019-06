ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2019) “Non si solo pane vive l’uomo”. Unabiblica, citazione diCristo, diventata ladi un’agenzia di. Da giorni, nel centro di Roma e Milano, sono posteggiati enorme cartelloni pubblicitari diAdvisor, uno dei più grandi siti internazionali di recensioni a, trans e massaggi erotici. Sul cartellone laè accanto ad una ragazza che tiene in mano uno sfilatino ripieno, l’espressione è tutta un’allusione sessuale. Contro lasi è mossa la Conferenza episcopale italiana: “Sono scelte inopportune e offensive, le proteste non si fermeranno finché quei camion non saranno tolti dalle strade. Ci sono bambini che possono vedere quei manifesti, oltretutto offensivi delle parole di”. Oltretutto, questa è la prima volta che undie incontri per adulti ha messo in atto una ...

FQMagazineit : Un sito di escort usa una frase di Gesù per fare campagna pubblicitaria. La Cei: “Inopportuni e offensivi, vanno ri… - Cascavel47 : Un sito di escort usa una frase di Gesù per fare campagna pubblicitaria. La Cei: “Inopportuni e offensivi, vanno ri… - MarioMatteo5 : 'L'ira dei #cattolici', titola #ilGiornale: una pubblicità tanto disgustosa dovrebbe indignare tutti, non soltanto… -