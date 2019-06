Uganda-Egitto | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming Le probabili formazioni

Pronostico Uganda vs Egitto - Coppa d’Africa 30-06-2019 e Formazioni : Coppa d’Africa, gruppo A, analisi, Formazioni e Pronostico di Uganda-Egitto, domenica 30 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.All’International Stadium di El Cairo, tra Uganda ed Egitto, è in gioco il primo posto del gruppo A. L’Uganda, dopo 39 anni d’assenza dalla Coppa d’Africa, è secondo in classifica e con quattro punti: alla squadra di Sébastien Desabre basterebbe un pareggio per avere la ...

LIVE Uganda-Zimbabwe 1-1 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : equilibrio in Egitto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70′ Ennesima giocata di Billiat che ha servito Munetsi davanti alla porta: parata pazzesca del #1 dell’Uganda. 69′ CLAMOROSO SALVATAGGIO SULLA LINEA DI ONYANGO! 66′ Dentro Munetsi, fuori Kamusoko tra i Guerrieri. 64′ Fuori Chawapiwa, fuori Rusike. 63′ Scontro testa e testa tra Phiri e Okwi. 62′ Dentro Lwanga, fuori Azira nell’Uganda. 61′ ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : iniziano le gare del secondo turno. Nigeria - Uganda ed Egitto per la qualificazione : Inizia in Egitto la seconda giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa: oggi sono in programma tre partite, che potrebbero regalare anche i primi verdetti. In campo tutto il Gruppo A, con i padroni di casa dell’Egitto e la sorpresa Uganda, mentre nel Gruppo B a staccare il pass per gli ottavi potrebbe essere la Nigeria. Nigeria-GUINEA (ore 16.30) Aprirà la giornata ed il secondo turno la sfida del Gruppo B, con la Nigeria che, ...