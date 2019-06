Ue - Consiglio europeo al voto per le nomine al vertice. Conte : «Italia rivendica commissario economico di peso» : È atteso in serata il voto del Consiglio europeo sulle nomine per i "top job" dell'Ue. I leader dell'Ue hanno avviato oggi un nuovo round di discussione nel tentativo di...

Consiglio europeo - si tratta sul nome del prossimo Presidente della Commissione : Consiglio europeo. I capi di governo degli Stati membri della UE hanno concluso la prima delle riunioni congiunte per l’individuazione del candidato alla Presidenza della Commissione europea del prossimo quinquennio. In sostanza, il successore del lussemburghese Jean-Claude Juncker, cristiano-popolare. Formalmente, la decisione spetta al Consiglio dei Ministri che si dovrà pronunciare con una maggioranza qualificata calcolata in base alla ...

Consiglio europeo : l'Italia rischia la procedura di infrazione : È iniziato nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 20 giugno, il Consiglio Europeo dedicato alla nomina delle più alte cariche dell'Unione. Non si è ancora arrivati ad un accordo sul nome del futuro presidente della Commissione ma, ha fatto sapere la Cancelliera Angela Merkel, l'obiettivo di tutti è quello di chiudere al più presto: entro e non oltre il 2 luglio prossimo venturo. Possibile procedura di infrazione per l'Italia Sullo sfondo del ...

Il Consiglio europeo rinvia le decisioni sulle nomine : Nulla di fatto nel Consiglio Europeo per le nomine dei nuovi vertici dell'Ue. I capi di Stato e di Governo non hanno trovato la squadra

Il Consiglio europeo non ha trovato un accordo sul rinnovo delle principali cariche istituzionali dell’Unione Europea : Il Consiglio Europeo, l’organo dell’Unione Europea che raduna i capi di stato e di governo, non ha trovato l’accordo sul rinnovo delle principali cariche istituzionali dell’Unione durante la riunione di giovedì: su tutte la presidenza della Commissione Europea – cioè il

Conte al Consiglio europeo : "Regole uguali per tutti. Competere sì - ma ad armi pari" : La Commissione europea ha fatto sapere di aver "ricevuto la lettera dal primo ministro italiano" Giuseppe Conte e che "ora la sta analizzando". Nella lettera di risposta del governo italiano - indirizzata ai 27 Paesi membri, al Presidente della Commissione e al Presidente del Consiglio europeo - il premier ribadisce che l’Italia rispetterà i vincoli di bilancio attuali, senza nessuna richiesta di deroga all’Europa. Ma il presidente del ...

Riforma Pac Post 2020 - associazioni : “Delude il nuovo documento senza ambizioni del Consiglio Europeo” : Il Consiglio AGRIFISH dell’UE ha presentato ieri, 18 Giugno, la “Relazione sullo stato di avanzamento della Riforma della PAC”. All’inizio di quest’anno le ONG ambientaliste a livello Europeo, supportate a livello nazionale dalla Coalizione #CambiamoAgricoltura, “hanno più volte richiesto ai Ministri dell’agricoltura degli Stati Membri di impegnarsi affinché la PAC nella futura programmazione abbia realmente degli ...

Consiglio europeo : migranti mai in Libia : "I migranti salvati in mare non dovrebbero mai essere sbarcati in Libia, perché i fatti dimostrano che non e' un Paese sicuro". L'Ue costringe l'Italia all'accoglienza e cancella le politiche sulla Libia Segui su affaritaliani.it

Nomine Ue - continua negoziato in vista del Consiglio europeo. Merkel in pole - Italia fuori dai giochi (al momento) : continua a Bruxelles e tra le capitali degli Stati membri, in vista del vertice Ue del 20 e 21 giugno, il negoziato sulle Nomine per i nuovi vertici delle istituzioni comunitarie; e in realtà ci sono pochi cambiamenti rispetto a poco più di due settimane fa, quando, subito dopo le elezioni europee, i capi di Stato e di governo avevano dato il via al processo; con l'intesa di arrivare a indicare almeno due donne fra i quattro candidati ai posti ...

