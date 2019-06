Tutte le star del Pride 2019 - : Fonte foto: instagramTutte le star del Pride 2019 1Sezione: Spettacoli Roberta Damiata Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno preso parte al Pride in giro per il mondo: Lady Gaga, Donatella Versace, Alicia Keys, Chelsea Clinton, Madonna, Victoria Beckham, Cyndi Lauper.

Paratici e Nedved starebbero sfruttando Tutte le conoscenze per riportare Pogba alla Juve : La Juventus non ha ancora annunciato il nome del nuovo allenatore e, per questo motivo, il pianeta bianconero sta vivendo un periodo di attesa trepidante. Aspettando di conoscere chi raccoglierà la pesante eredità di Massimiliano Allegri, la dirigenza della Continassa sta lavorando per regalare un fuoriclasse a centrocampo al nuovo condottiero. Si parla di Paul Pogba, La promessa di Paul Il sogno di Fabio Paratici è sempre lo stesso: riportare ...

All together now - arriva la webstar Gianluca Vacchi : Tutte le anticipazioni : Domani, giovedì 6 giugno, in prima serata su Canale 5, quarto appuntamento con lo show musicale condotto da Michelle...

Reddito di cittadinanza - Tutte le regole (ufficiali) della card : cosa si può acquistare e cosa no : Il ministero del Lavoro ha pubblicato le linee guida sull'utilizzo della card per il Reddito di cittadinanza. Ecco nel...

Tutte le ricette a base di avocado da gustare subito : Questo post è apparso per la prima volta su The Huffington Post US ed è poi stato tradotto dall’inglese da Milena Sanfilippo.Anche se gli americani hanno ormai sviluppato un amore per l’avocado che non si fermerà, molti di questi frutti consumati negli Stati Uniti non provengono di certo dall’America. Ne esistono coltivazioni in California e Florida (ehm, gli avocado light), ma non sono quelli che ...

Tutte le uscite Disney fino al 2027 - tra Marvel - Star Wars - Avatar e Pixar : In seguito all’acquisizione da 71 miliardi di dollari della Fox, Disney ha consolidato negli ultimi mesi la sua posizione di dominio sull’industria cinematografica americana e internazionale. Forte anche del successo astronomico dell’ultimo Avengers: Endgame (che ha superato i 2 miliardi di dollari al botteghino), nelle ultime ore il colosso filmico ha annunciato gli slot che le sue uscite andranno ad occupare, almeno ...

Rihanna - Blake Lively e Tutte le star che ci sono mancate al Met Gala 2019 : Desaparecidos The post Rihanna, Blake Lively e tutte le star che ci sono mancate al Met Gala 2019 appeared first on News Mtv Italia.

Star Wars Day : ecco Tutte le offerte su Amazon - eBay e Gearbest : Nel resto del mondo la classifica resta invariata nelle prime due posizioni mentre al terzo si classifica l'indimenticabile Han Solo . Inoltre, i fan sono disposti a fare follie e non badare a spese ...