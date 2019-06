TURISMO & CONGRESSI L' eccellenza dell' accoglienza sposa il business

Viaggi & TURISMO : musica e art de vivre per celebrare Leonardo da Vinci nella valle della Loira : La valle della Loira continua a celebrare il genio rinascimentale di Leonardo, in occasione del V centenario della sua morte. Questa estate, i visitatori potranno immergersi nell’atmosfera che si respirava all’interno del castello di Chambord al tempo di Francesco. Ma non solo: le prossime settimane saranno anche all’insegna della musica dell’epoca (con qualche incursione dal futuro): con l’ensemble Doulce Mémoire risorgerà la magnificenza ...

Viaggi & TURISMO : l’anima green di Francoforte tra case passive - oasi urbane e sostenibilità [GALLERY] : Francoforte è una città dall’anima green. Infatti la città promuove lo sviluppo urbano sostenibile, sostenendo progetti privati, comunitari e commerciali di questo tipo. Per i visitatori, scoprire le molte attrazioni naturali (spesso poco conosciute) della metropoli principale è facile: i parchi naturali di Francoforte sono meravigliosamente diversi tra loro, si va da fitte foreste a prati verdi, da frutteti a fiumi, torrenti, laghi e ...

TURISMO : Regione Veneto introduce codice identificativo per i B&B (2) : (AdnKronos) - Caner ha anche assicurato che la legge approvata oggi “non crea nuovi vincoli sul piano urbanistico, edilizio o igienico sanitario: rimangono esattamente le norme già esistenti, ma ora sarà più facile farle rispettare anche a chi cerca di sfuggirle”. “Oggi abbiamo fatto un passo in ava

TURISMO : Regione Veneto introduce codice identificativo per i B&B : Venezia, 11 giu. (AdnKronos) - “L’introduzione del codice identificativo contribuirà in modo significativo a contrastare più efficacemente il fenomeno dell’abusivismo, a colpire la concorrenza sleale, ma soprattutto, favorendo le necessarie attività di controllo, a garantire maggior trasparenza nel

Viaggi & TURISMO : Aegean Airlines festeggia il 20° compleanno con uno sconto del 50% su tutti i voli : Aegean Airlines ha lanciato in questi giorni un’offerta che consente risparmi del 50% su tutti i voli diretti (per Atene partono da Roma, Bologna, Catania, Milano, Napoli e Venezia) e i collegamenti per la Grecia e per le destinazioni internazionali, per celebrare il ventesimo anniversario dalla sua costituzione. Prenotando entro il 4 giugno 2019 si può usufruire di questa offerta unica per prenotare un break invernale, con voli nel periodo ...

Viaggi & TURISMO - italiani meteo dipendenti : uno su 3 cambierebbe destinazione in caso di pioggia : Oltre il 62% degli italiani guarda le previsioni almeno una volta giorno e nell’88% dei casi lo fa su internet o tramite app: è quanto emerge da un sondaggio realizzato a livello nazionale da Visit Elba e presentato durante il convegno dal titolo “Vacanze sicure tra previsioni meteo e cambiamenti climatici”. Se sul lungo periodo è ancora molto complesso per i meteorologi fare previsioni affidabili, è pur vero che nel breve periodo i progressi ...