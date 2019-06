Trump-Kim | storica stretta di mano sul confine tra le due Coree

Coree - Trump e Kim si stringono la mano : 8.52 Stretta di mano tra il leader nordcoreano, Kim Jong-un e il presidente Usa, Trump, che è entrato in territorio nordcoreano. Trump è così il primo presidente statunitense a varcare il confine che divide il Sud e il Nord.

Coree - Trump incontrerà Kim e Moon al confine : "Nessuna fretta sulle sanzioni contro il Nord" : Il presidente americano si reca alla Dmz, la zona demilitarizzata alla frontiera intercoreana. Il presidente sudcoreano: "L'incontro rappresenta un evento storico"

Dazi - Trump apre a Xi poi va in Corea del Sud : aspetto Kim al confine : Tregua col collega cinese Xi, per la ripresa del negoziato sui commerci, e mano tesa al leader nordCoreano Kim, invitato a sorpresa per un incontro nella zona demilitarizzata che divide il suo Paese dal Sud. Più scambi vari di cortesie con altri uomini forti, tipo il russo Putin, il turco Erdogan e il saudita Salman. Così si è chiuso il G20 di Trum...

Coree - Kim accetta incontro con Trump : 6.36 Il leader nordcoreano, Kim Jong-un, ha accettato di incontrare oggi il presidente Usa, Trump, nella zona demilitarizzata, al confine tra le due Coree. Ne ha dato annuncio il presidente della Coprea del Sud, Moon Jae-in, nel corso della conferenza stampa congiunta con Trump, a Seul, alla termine del loro bilaterale allargato.

Trump : spero incontro anche con Kim : 4.55 Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato che andrà alla Dmz, zona demilitarizzata che separa le due Coree, insieme al presidente sudcoreano Moon. Parlando questa mattina a Seul in un meeting con uomini d'affari sudcoreani, il tycoon ha dato la conferma ufficiale che anche Moon sarà con lui "alla visita al confine a lungo programmata", secondo quanto riferisce l'agenzia Yonhap. Alla Dmz, quindi, potrebbe esserci un meeting a tre se il ...

Seul : nucleare - utile incontro Trump-Kim : 4.37 Usa e Corea del Sud concordano sul fatto che il possibile incontro di oggi del presidente Trump col leader del nord Kim alla Dmz, zona di confine demilitarizzata che separa le due Coree, sia "una buona cosa". Lo riferisce un funzionario della presidenza di Seul,Yoon do-Han, quale risultato dello scambio di opinioni tra i due leader avvenuto ieri alla cena di lavoro col presidente sudcoreano alla Blue House.Seul ritiene che l'incontro ...

Tregua Cina-Usa sui dazi - Trump apre a Huawei. Presidente Usa a Seul - incontra pure Kim : Donald Trump e Xi Jinpuing si sono accordati per rilanciare i negoziati sul commercio e "almeno per il momento" non ci saranno tariffe aggiuntive da parte degli Stati Uniti alle esportazioni cinesi. La decisione e' giunta al termine dei colloqui tra Cina e Stati Uniti a margine del vertice del G20 di Osaka, in Giappone, che hanno visto faccia a faccia per oltre un'ora il Presidente Usa e quello cinese. Quello con Xi e' stato un incontro ...

Trump ha chiesto su Twitter un nuovo incontro con Kim Jong-un : Il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, ha invitato pubblicamente il dittatore nordcoreano Kim Jong-un a un nuovo incontro presso la zona demilitarizzata coreana, cioè quella striscia di territorio che divide la Corea del Sud e la Corea del Nord

Corea del Nord - Trump invita Kim a un incontro nella zona smilitarizzata : OSAKA - Appena poco prima dell’attesissimo incontro bilaterale con Xi Jinping al vertice G20 di Osaka, Donald Trump ancora una volta è ricorso a un'arma di distrazione di massa...

Trump - pronto stringere la mano a Kim : 01.45 Trump si dice pronto a incontrare il dittatore nordcoreano Kim Jong-un nella zona demilitarizzata. Lo ha annunciato via Twitter mentre è a Osaka per il summit del G20. "Dopo alcuni incontri molto importanti, compreso quello con il presidente della Cina Xi,lascerò il Giappone per la Corea del Sud",ha twittato Trump. "Mentre sarò lì -ha aggiunto- se il presidente Kim della Corea del Nord è favorevole, lo incontrerei al confine (tra le due ...

Kim Jong-un ha detto di avere ricevuto una «eccellente» lettera da Donald Trump : KCNA, l’agenzia di news statale nordcoreana, ha raccontato domenica che Kim Jong-un ha ricevuto una lettera scritta dal presidente statunitense Donald Trump, trovandola «eccellente». Kim starebbe «valutando seriamente l’interessante contenuto» della lettera, su cui però non sono state diffuse informazioni

Trump scrive a Kim lettera 'eccellente' : 01.10 L'agenzia di stampa nordcoreana KCNA ha riferito che il leader Kim Jong-Un ha ricevuto una lettera "dal contenuto eccellente" dal presidente americano Donald Trump. "Apprezzando la capacità di giudizio politica e lo straordinario coraggio del presidente Trump, Kim Jong- Un ha detto che valuterà seriamente il contenuto della missiva. Il dialogo tra Kim e Trump sulla denuclearizzazione della penisola coreana è fermo dall'ultimo incontro ...

