Trump incontra Kim Jong un in Corea del Nord

Coree - Trump incontra Kim alla frontiera La storica stretta di mano tra i due - FOTO : Il presidente americano si è recato alla Dmz, la zona demilitarizzata alla frontiera intercoreana. Il presidente sudcoreano: "L'incontro rappresenta un evento storico"

Donald Trump ha incontrato di nuovo Kim Jong-un : I due capi di stato si sono visti un po' a sorpresa stamattina e hanno superato insieme il confine nordcoreano

Tregua Cina-Usa sui dazi - Trump apre a Huawei. Presidente Usa a Seul - incontra pure Kim : Donald Trump e Xi Jinpuing si sono accordati per rilanciare i negoziati sul commercio e "almeno per il momento" non ci saranno tariffe aggiuntive da parte degli Stati Uniti alle esportazioni cinesi. La decisione e' giunta al termine dei colloqui tra Cina e Stati Uniti a margine del vertice del G20 di Osaka, in Giappone, che hanno visto faccia a faccia per oltre un'ora il Presidente Usa e quello cinese. Quello con Xi e' stato un incontro ...

Trump - pronto a incontrare Kim : 01.45 Trump si dice pronto a incontrare il dittatore nordcoreano Kim Jong-un nella zona demilitarizzata. Lo ha annunciato via Twitter mentre è a Osaka per il summit del G20. "Dopo alcuni incontri molto importanti, compreso quello con il presidente della Cina Xi,lascerò il Giappone per la Corea del Sud",ha twittato Trump. "Mentre sarò lì -ha aggiunto- se il presidente Kim della Corea del Nord è favorevole, lo incontrerei al confine (tra le due ...

G20 - Trump incontra Abe e Merkel : 4.35 L'apertura del G20 di Osaka è preceduta da una serie di incontri bilaterali e allargati: il presidente Trump ha già visto il premier nipponico Shinzo Abe e la cancelliera tedesca Merkel. Con Abe, il tycoon ha concordato di accelerare il negoziato bilaterale sul commercio,rafforzando e ampliando l'alleanza che già ora è "robusta". Con Merkel, viste le tensioni sui dazi ventilati per le auto.Per Trump i rapporti tra i due paesi hanno ...

"Trump mi stuprò 23 anni fa". Il Presidente : "Vergogna. Storia falsa. Mai incontrata" : Nuove accuse di molestie sessuali a Donald Trump. La giornalista americana Jean Carroll, nota per essere stata una delle più famose opinioniste e per aver curato dal 1993 l’iconica rubrica della posta del cuore per la rivista Elle, accusa il tycoon di averla molestata e poi stuprata in un camerino di Bergdorf and Goodman, il grande magazzino di lusso sulla Fifth Avenue a due passi dalla Trump Tower. L’episodio, raccontato ...

Italia torni a essere primo partner Ue degli Usa! Salvini a Washington vuole incontrare Trump : Matteo Salvini ha in programma un incontro con il vice presidente degli Stati Uniti Mike Pence e il segretario di Stato Mike Pompeo: "Se vedrò Trump? Una cosa alla volta. Sono il vice e incontro il vice", ha detto ai cronisto. Ma fonti della Casa Bianca hanno fatto sapere che il leader della Lega potrebbe vedere il presidente americano nell'ambito di un incontro "spontaneo".

Melania Trump e il “First Husband” Philip incontrano i bambini : L'articolo Melania Trump e il “First Husband” Philip incontrano i bambini proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Trump incontra May : «Pronti ad accordo post Brexit». Il sindaco Khan : «È il volto dell'ultradestra» : Dopo la Regina Elisabetta, Donald Trump in visita a Londra si è recato a Downing Street per incontrare Theresa May. E ha invitato la premier a non lasciare il suo incarico a Downing Street,...

Trump in visita a Buckingham Palace - incontra la regina ma è subito polemica : il tycoon attacca Cnn e sindaco di Londra : L'elicottero che trasportava il presidente e la first Lady è atterrato nei giardini della residenza reale poco dopo mezzogiorno. Intanto su Twitter il tycoon attacca il sindaco di Londra e la Cnn

Trump in Gran Bretagna : incontra May e Regina/ Caos Usa-Uk "sindaco Londra perdente" : Donald Trump in Gran Bretagna, già Caos-scontri tra Usa e Uk: dopo caso Meghan, attacco al sindaco di Londra 'Khan perdente'. Vertici con May e la Regina