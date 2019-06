Traffico Roma del 30-06-2019 ore 19 | 30

Traffico Roma del 30-06-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, IN CORSO I RIENTRI A Roma. Traffico SULLA Roma-CIVITAVECCHIA: CODE A TRATTI TRA CERVETERI E LA BARRIERA. SITUAZIONE SIMILE SULL’AURELIA TRA SAN NICOLA E PALIDORO. RALLENTATO IL Traffico SULLA Roma-FIUMICINO. SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL RomaNO E PRATICA DI MARE. POI PROVENENDO DA FIRENZE E DA ...

Traffico Roma del 30-06-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, DISAGI PER Traffico VERSO Roma MA ANCHE INCIDENTI. SULLA PONTINA CODE E RALLENTAMENTI TRA POMEZIA, CASTEL RomaNO E TOR DE CENCI; OLTRE AL Traffico, INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO SUL RACCORDO ANULARE CODE NEL TRATTO LAURENTINA-APPIA IN DIREZIONE DEL BIVIO PER LA A1 Roma-NAPOLI. C’È UN ...

Traffico Roma del 30-06-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 16:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, LUNGHE CODE SULLA PONTINA. PER UN INCIDENTE TRA CASTEL DI DECIMA E TOR DE CENCI SI PROCEDE IN FILA VERSO Roma DA DOPO POMEZIA NORD. FILE DI CIRCA 7 KM. IN CORSO UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, SUL MURO TORTO, ALL’INTERNO DEL TUNNEL TRA PORTA PINCIANA E PIAZZA FIUME QUINDI VERSO LA NOMENTANA ...

Traffico Roma del 30-06-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, NON CI SONO DISAGI SULLE STRADE DI Roma, SCORREVOLE IL Traffico. A FONTE NUOVA PER UNA MANIFESTAZIONE CHIUSO UN TRATTO DELLA NOMENTANA. DEVIATI I BUS DELLA LINEA 337 PRUDENZA, ILLUMINAZIONE SCARSA, NELL’ULTIMO TRATTO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE CORSO FRANCIA-SALARIA ALLA BASILICA DI ...

Traffico Roma del 30-06-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 14:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, A CAUSA DI UN INCIDENTE IN VIALE TRASTEVERE ALL’ALTEZZA DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE CI SONO RALLENTAMENTI NELL’AREA CIRCOSTANTE, ED È TEMPORANEAMENTE INTERROTTO IL SERVIZIO DEI TRAM 3 E 8. NON STA INVECE AL MOMENTO PROVOCANDO RIPERCUSSIONI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI VIA ...

Traffico Roma del 30-06-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 13:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico NELLA NORMA SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. ALLA BALDUINA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO ALL’ALTEZZA DI VIA ANTONIO LABRIOLA. AL PRENESTINO LABICANO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA ANAGNI ALL’ALTEZZA DI VIA ...

Traffico Roma del 30-06-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 12:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico NELLA NORMA SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. ALLA BALDUINA RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO ALL’ALTEZZA DI VIA ANTONIO LABRIOLA. ALL’INFERNETTO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIALE DI CASTEL PORZIANO ALL’ALTEZZA DI VIA ...

Traffico Roma del 30-06-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 11:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico NELLA NORMA SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. ALL’INFERNETTO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIALE DI CASTEL PORZIANO ALL’ALTEZZA DI VIA LUIGI TORCHI PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE È SCORREVOLE, NON CI SONO INFATTI PROBLEMATICHE DI RILIEVO. ALLE ORE 12.00 IN PIAZZA ...

Traffico Roma del 30-06-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 10:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. IN CITTÀ POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA VIA APPIA PIGNATELLI ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’ALMONE. PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE È SCORREVOLE, NON CI SONO INFATTI PROBLEMATICHE DI RILIEVO. ALLE ORE 12.00 IN PIAZZA ...

Traffico Roma del 30-06-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 09:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. Traffico INTENSO IN DIREZIONE DEL LITORALE RomaNO: Traffico RALLENTATO SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFESE IN DIREZIONE OSTIA. STESSA SITUAZIONE SU VIA DI PRATICA CON RALLENTAMENTI DAL BIVIO DELLA ...

Traffico Roma del 30-06-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 08:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico NELLA NORMA SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. ANCHE IN CITTÀ LA CIRCOLAZIONE È SCORREVOLE. PER L’INTERA GIORNATA PEDONALIZZAZIONE DI VIA DEI FORI IMPERIALI, CON LA DEVIAZIONE DELLE LINEE DI BUS. A OSTIENSE-SAN PAOLO, PROSEGUONO I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SS PIETRO ...

Traffico Roma del 30-06-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 30 GIUGNO 2019 ORE 07:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico NELLA NORMA SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. ANCHE IN CITTÀ LA CIRCOLAZIONE È SCORREVOLE. A FONTE NUOVA, PER LA FESTA “SACRO CUORE”, DALLE 7,30 E PER L’INTERA GIORNATA, DIVIETO DI TRANSITO IN VIA NOMENTANA ALL’INCROCIO TRA VIA PRIMO MAGGIO E VIA ...

Traffico Roma del 29-06-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 GIUGNO 2019 ORE 19:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI DALLA PONTINA ALL’APPIA. SULLA VIA SALARIA POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA CORTONA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. A SAN PIETRO CELEBRAZIONI PER I ...

Traffico Roma del 29-06-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 29 GIUGNO 2019 ORE 18:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. AL NORD DI Roma POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DELLA STAZIONE DI CESANO ALL’ALTEZZA DI VIA PRATO CORAZZA..UN ALTRO INCIDENTE IN VIA SALARIA IN PROSSIMITA’ DI VIA CORTONA POSSIBILI ...