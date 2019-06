Tra Huawei Mate X e Mate 30 5G | definiti i rispettivi lanci

Tregua Cina-Usa sui dazi - Trump apre a Huawei. Presidente Usa a Seul - inconTra pure Kim : Donald Trump e Xi Jinpuing si sono accordati per rilanciare i negoziati sul commercio e "almeno per il momento" non ci saranno tariffe aggiuntive da parte degli Stati Uniti alle esportazioni cinesi. La decisione e' giunta al termine dei colloqui tra Cina e Stati Uniti a margine del vertice del G20 di Osaka, in Giappone, che hanno visto faccia a faccia per oltre un'ora il Presidente Usa e quello cinese. Quello con Xi e' stato un incontro ...

Al G20 tregua Tra Usa e Cina sui dazi. Trump apre a Huawei : Un accordo per una tregua sui dazi e sulla guerra commerciale, con tanto di apertura a Huawei da parte degli Usa. E’ il contenuto dell’accordo stilato a Osaka da Donald Trump e Xi Jinping, per rilanciare i negoziati sul commercio Usa e Cina. Accordo in virtù del quale, “almeno per il momento”, non ci saranno tariffe aggiuntive da parte degli Stati Uniti alle esportazioni cinesi. La decisione è giunta al ...

Quanto Huawei dipende dagli USA? Ce lo mosTra questo teardown di Huawei P30 Pro : Il teardown di Huawei P30 Pro mostra la dipendenza, seppur minima, dalle compagnie americane, almeno per la componentistica. L'articolo Quanto Huawei dipende dagli USA? Ce lo mostra questo teardown di Huawei P30 Pro proviene da TuttoAndroid.

Huawei annuncia la sTrategia 1+8+N per l’era 5G - con lo smartphone al centro di tutto : Huawei annuncia la strategia chiamata 1+8+N dedicata all'IoT, che si baserà fortemente sulle reti 5G e avrà lo smartphone come centro di controllo. L'articolo Huawei annuncia la strategia 1+8+N per l’era 5G, con lo smartphone al centro di tutto proviene da tuttoAndroid.

Incerta compatibilità Tra EMUI 10 e Huawei P20 Lite : alcuni chiarimenti sull’aggiornamento : Da alcuni giorni a questa parte si parla moltissimo della possibile compatibilità tra Huawei P20 Lite ed il futuro rilascio dell'aggiornamento contenente Android Q con EMUI 10. Questione delicata, a maggior ragione se pensiamo che nei giorni scorsi lo smartphone lanciato sul mercato nel 2018 non è stato incluso nella lista dei prodotti che avranno modo di fare questo step. Una chiusura definitiva? Cosa ci dice la storia recente del produttore ...

Tutta un’alTra cosa il Huawei P30 Pro con aggiornamento 178 : non solo stop sfarfallio : Pronto a sbarcare sul Huawei P30 Pro c'è un nuovo aggiornamento targato EMUI 9.1 .0.178. Le prime notifiche dell'update via OTA hanno riguardato diversi paesi (Italia non compresa per il momento). Non si tratta affatto di un adeguamento da sottovalutare in quanto include alcuni fix importanti e pure miglioramenti notevoli. La prima cosa da dire per l'aggiornamento del Huawei P30 Pro è che questo aggiunge una modalità indispensabile per i ...

Non Tramonta mai Huawei Mate 9 : al via l’aggiornamento B191 in Europa il 17 giugno : Sorprende ancora una volta il cosiddetto Huawei Mate 9, smartphone che sta godendo di un supporto dal punto di vista software andato forse oltre le aspettative degli stessi utenti che in questi trenta mesi hanno deciso di acquistare il device. Dopo l'ultimo bilancio condiviso sul nostro sito poco più di un mese fa in merito alla patch di aprile, infatti, oggi 17 giugno tocca concentrarsi su quella di maggio. Le notizie al momento sono ...

Due grossi plus exTra per i vari Huawei Mate 20 Tramite l’aggiornamento EMUI 9.1 : Ci apprestiamo a vivere mesi estivi molto caldi per tutti coloro che in questi mesi si sono lasciati sedurre dalla famiglia dei cosiddetti Huawei Mate 20. Indipendentemente dallo smartphone scelto, infatti, questi dispositivi non si limiteranno a ricevere l'aggiornamento con la tanto attesa interfaccia EMUI 9.1, ma anche alcune funzionalità extra che potrebbero fare la differenza, almeno stando alle indiscrezioni che abbiamo avuto modo di ...

Huawei potrebbe svelare il suo sistema operativo Tra agosto e settembre : Le ultime indiscrezioni in arrivo dalla Cina suggeriscono che Huawei potrebbe svelare il suo sistema operativo tra agosto e settembre. L'articolo Huawei potrebbe svelare il suo sistema operativo tra agosto e settembre proviene da TuttoAndroid.

Huawei P30 e P30 Pro si aggiornano con la possibilità di regisTrare video con due fotocamere : Huawei sta aggiornando i suoi smartphone di punta, P30 e P30 Pro, con la versione 9.1.0.156 della EMUI. Al momento la sua diffusione pare essere limitata al Canada e ancora non sappiamo quanti e quali miglioramenti sono stati apportati al software. Possiamo però anticiparvi l’arrivo di una funzionalità annunciata dall’azienda durante il lancio e finora […] L'articolo Huawei P30 e P30 Pro si aggiornano con la possibilità di ...

Huawei Mate X mosTra di che pasta è fatto e raggiunge 1 Gbps in 5G : Huawei Mate X supera 1 Gbps in download in un test fuori dal laboratorio: un ottimo risultato, che si discosta di poco dal suo limite teorico. L'articolo Huawei Mate X mostra di che pasta è fatto e raggiunge 1 Gbps in 5G proviene da TuttoAndroid.

Il caso Ban Huawei a una svolta : la Cina è pronta a bandire le compagnie sTraniere : Cresce la tensione tra Cina e USA, dopo quella che sembrava una tregua temporanea. Dal Paese asiatico arrivano minacce di una blacklist, e spunta l ipotesi di un'arma strategica. L'articolo Il caso Ban Huawei a una svolta: la Cina è pronta a bandire le compagnie straniere proviene da TuttoAndroid.

Huawei Fashion Flair - la collezione di moda co-creata dall'intelligenza artificiale in mosTra : Fashion Flair, il progetto sperimentale di Huawei lanciato lo scorso 9 maggio, invade le strade del capoluogo lombardo con alcune iniziative che permetteranno ai passanti di scoprire la prima collezione di moda al mondo co-creata dall’Intelligenza artificiale di uno smartphone Huawei della serie Huawei P30 e dall’estro creativo di Anna Yang, Creative Director del brand Annakiki. Annakiki for Huawei non poteva mancare nel ...

Si riaccende la guerra Tra Trump e Huawei dopo il ban. Il CEO : “Se mi chiama lo ignoro - è ridicolo” : Sembravano esserci ottimi presupposti per la pace tra Trump e Huawei, dopo il ban imposto a Google coi nuovi prodotti concepiti dall'azienda asiatica e con il blocco degli aggiornamenti relativi anche ai vecchi device già presenti sul mercato. dopo le ampie rassicurazioni del produttore, al punto che il proprio sistema operativo pare essere già in fase avanzata dal punto di vista della progettazione, bisogna aggiungere un ulteriore capitolo a ...