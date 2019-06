Torino | la madre gli toglie il pc | lui si lancia dal quinto piano

ilgiornale

(Di domenica 30 giugno 2019) Giorgia Baroncini Il ragazzo è ricoverato in gravissime condizioni a. Il 19enne è uno degli hikikomori, ragazzi che non escono mai di casa e non hanno contatti con il mondo esterno Dopo l'ennesima lite, lagli ha tolto il computer davanti al quale passava intere giornata. E lui, 19enne residente a Mirafiori, quartiere a sud di, ha reagito nel peggiore dei modi:ndosi dal. Il 19enne trascorreva le giornate davanti al pc. Il ragazzo infatti è uno degli hikikomori, giovani che decidono di ritirarsi dalla vita sociale per diversi anni, rinchiudendosi nella propria camera da letto senza alcun tipo di contatto con il mondo esterno. Come riporta il Corriere, il 19enne disi è rinchiuso nella sua cameretta da alcuni anni. Dopo aver smesso di studiare, non ha mai cercato un lavoro. Il padre era andato via di casa da tempo, così come la ...

