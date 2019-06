Torino | la madre gli toglie il computer | 19enne si butta dal quinto piano | è grave

La madre gli toglie il pc - 19enne affetto da Hikikomori si lancia dal quinto piano a Torino : Un 19enne si è buttato dal quinto piano della sua abitazione, a Torino, ed è ora ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Cto di Torino. Lo riferisce il Corriere della Sera, sulle pagine del dorso torinese. Dietro al gesto, secondo il quotidiano, ci sarebbe il tentativo della madre di togliere al giovane la tastiera del computer, di fronte al quale sembra trascorresse tutto il giorno perché affetto da sindrome ...

Torino - madre investe e uccide la figlia di un anno : “Stava facendo retromarcia” : Una bambina di poco più di un anno è morta investita da un’auto guidata dalla madre nel cortile di casa, a Villarbasse, nel Torinese. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme alla polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, la donna avrebbe investito la figlia in retromarcia. La bambina era con la nonna e molto probabilmente all’improvviso si è staccata per andare dietro la ...

Torino - l'ira dal pulpito del parroco della Gran Madre contro la sindaca per l'ascensore rotto : L'accusa che strappa l'applauso dei fedeli: "Incapaci di far funzionare un chiosco". Dopo l'invettiva arriva la riparazione

Torino - accoltella la madre in testa dopo una lite : 58enne arrestata : Federico Garau La donna è riuscita a trovare scampo nel bagno di casa, dove si è rintanata per tamponare la ferita con degli asciugamani e per contattare le forze dell'ordine Una violente lite in famiglia a Torino si conclude con l'accoltellamento di una donna di 78 anni, che è stata soccorsa e trasportata in ospedale d'urgenza. Tutto ha avuto inizio nel corso della scorsa notte, quando da un'abitazione in via Varaita arriva una ...

Torino - picchia la madre ma torna libero per un disguido : la mail era finita nel cestino : Aurora Vigne Il 29 aprile a Torino ci sono stati stati 26 arresti e la mail sulla notizia di reato dell'uomo non era stata letta dalla Procura È il 29 aprile quando Davide Sanfilippo, 50 anni, alza di nuovo le mani contro sua madre, un'anziana di 79 anni. Siamo a Torino, nel quartiere Barriera di Milano. I vicini di casa sentono le urla della donna e chiamanoi carabinieri. Quel giorno, di pomeriggio, Sanfilippo viene arrestato con ...