Trump-Kim - Storica stretta di mano in Corea del Nord : E' la prima volta che un presidente degli Stati Uniti cammina sul suolo nord Corea no: ''Attraversare questa linea è un...

Storica stretta di mano Trump-Kim "Non mi aspettavo di vederti qui" : Donald Trump, ha attraversato da solo il confine intercoreano al villaggio di Panmunjom, come primo presidente Usa ad averlo mai fatto. "Mi sento benissimo", ha commentato subito dopo, mentre il leader Kim Jong-un gli andava incontro Segui su affaritaliani.it

Trump e Kim - Storica stretta di mano al confine tra le due Coree : «Non avrei mai pensato di rivederti qui» : Per la prima volta un presidente americano entra in Corea del Nord. Lo storico incontro nella Zona Demilitarizzata al 38° parallelo, una delle aree più «calde» del pianeta. E Trump ha invitato Kim alla Casa Bianca

Trump primo presidente Usa a entrare in Corea del Nord : Storica stretta di mano con Kim Jong-un : Donald Trump, ha attraversato da solo il confine interCoreano al villaggio di Panmunjom, come primo presidente Usa ad averlo mai fatto. “Mi sento benissimo”, ha commentato subito dopo, mentre il leader Kim Jong-un gli andava incontro. La stretta di mano tra i due è avvenuta quindi in Corea del Nord. “E’ un piacere vederti di nuovo”, ha detto il tycoon. Il supremo comandante ha ricambiato, dicendo che “non si ...