Storia di Rui | asso del Fantacalcio diventato capo degli osservatori del Legia Varsavia

(Di domenica 30 giugno 2019) Lo slogan storico con il quale è stato lanciato il Fantacalcio in Italia nel 1990 (dal '94 ufficialmente dalle pagine della Gazzetta dello Sport) è “Il gioco più bello del mondo dopo il calcio”. Mai affermazione diventa vera, tangibile, oggi per un ragazzo portoghese con la passione per il gioco del calcio. Una passione che sfiora il vero e proprio talento perché i risultati ottenuti da Rui nella sua carriera di fantamister sono strabilianti ma, soprattutto, una risposta vera a tutti quelli che “il fantacalcio è soltanto un gioco”. Può darsi, in fondo, tecnicamente, lo è ogni sport, ma sono rari i lavori, o non-giochi, che ti permettono di portare a casa 120 mila euro in un anno. Ed è esattamente quello che è successo a Rui Marques, che si è aggiudicato il fantacalcio inglese del Daily Mirror e quello tedesco di Bild, cosa per la quale si è guadagnato una meritatissima qualifica di re ...

