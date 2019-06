Stella Manente choc al Gay Pride | ' dov' è Hitler?' Malgioglio | ' Vergogna | fascista'

Stella Manente - l’influencer choc contro il Milano Pride : «Perché non esiste più Hitler?». Malgioglio furioso : «Fascista» : Stella Manente, l’influencer contro il Pride di Milano: «Perché non esiste più Hitler?». Le dichiarazioni della Manente hanno fatto il giro del web scatenando l’indignazione di molti – tra cui Cristiano Malgioglio – poi sono arrivate le scuse e le motivazioni della modella. Ma procediamo con ordine. Il Pride di Milano del 29 giugno è stato un evento che – secondo gli organizzatori – ha portato per le strade ...