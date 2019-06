Si getta dal quinto piano dopo che la madre gli toglie il pc Grave 19enne torinese

Torino : la mamma gli toglie l'uso pc e lui si getta dal quinto piano : Un ragazzo di 19 anni versa in gravissime condizioni al Cto di Torino dopo essersi gettato ieri pomeriggio dal quinto piano della sua abitazione. Dietro la vicenda, riferita dal Corriere della Sera, edizione torinese, ci sarebbe stato il tentativo della madre di togliere al giovane la tastiera del computer. Davanti al pc il ragazzo trascorreva tutto il giorno perché affetto da sindrome di Hikikomori, che si attribuisce a chi sceglie di ...

Litiga con il marito e si getta dalla nave da crociera a Genova : salvata da un marinaio : Litiga col marito e si butta in mare dalla nave da crociera Msc Seaview ormeggiata al porto di Genova. È successo ieri sera. La donna, irlandese di 43 anni, è stata recuperata dagli uomini della capitaneria di porto e trasferita in codice rosso all’ospedale Galliera.La turista, secondo quanto ricostruito, aveva bevuto e dopo un litigio col marito ha deciso il gesto eclatante lanciandosi nel vuoto da una ventina di metri. ...

Non lo sopporto! getta il gatto dal quarto piano perché miagola e lo disturba : Il volo del povero micio è stato visto da una vicina che ha chiamato immediatamente la polizia. L'uomo si è beccato una denuncia mentre il felino, nonostante il gran salto, è vivo. miagolava semplicemente, come del resto fanno tutti i gatti. Forse aveva fame, forse troppo caldo, fatto sta che il suo padrone, infastidito dai versi del povero micio alle 5 del mattino, ha deciso di prendere il felino per la collottola e di Gettarlo dal quarto ...

Il gatto miagola di notte sul terrazzo : lo getta dal quarto piano : Infastidito dal suo gatto che miagolava incessantemente dalle 5 del mattino sul terrazzino di casa un uomo di Pesaro, residente in una palazzina di via Togliatti, si è alzato dal letto decisamente infastidito, ha agguantato il felino per la collottola e l'ha gettato dal quarto piano accompagnando il volo dell'animale con una serie di commenti irripetibili. Solo dopo è tornato al letto, presumibilmente soddisfatto, senza sapere che nonostante ...

Viareggio - gattina mascotte della scuola gettata dal secondo piano : Federico Garau In un duro intervento su Facebook, la dirigenza scolastica ha fatto sapere di essere pronta a prendere seri provvedimenti. Si cercano ancora i responsabili Arriva da una scuola di Viareggio la notizia di uno spregevole caso di violenza commessa nei confronti di un animale. L'ennesimo gesto “goliardico”, anche se di allegro ha ben poco, compiuto a conclusione dell'anno scolastico. Il fatto si è verificato all'interno ...

30 anni dalla bufala della fusione fredda. Anche Google ha gettato la spugna : (Immagine: Getty Images) Un’energia pulita, economica, sostenibile e pressoché illimitata. Queste le mirabolanti promesse che aleggiano attorno al meccanismo della cosiddetta fusione nucleare fredda. Ovvero, per dirla in parole semplici, una replica di quello che accade nel nucleo delle stelle – dove atomi leggeri si fondono tra loro emettendo energia – ma realizzata a temperature infinitamente più basse. Se state pensando che è troppo bello per ...

Milano - botte e sevizie dal fidanzato : scappa gettandosi dalla finestra. Lui era stato assolto dalle accuse di 4 ragazze : Segregata per quattro giorni dal fidanzato in un appartamento di Milano e sottoposta a botte e sevizie. Per questo una ragazza di 26 anni si è gettata dalla finestra dell’abitazione di via Biella approfittando di una distrazione del compagno. La polizia è stata avvisata da una vicina di casa che l’ha soccorsa e accompagnata da un altro inquilino. Quando gli agenti sono entrati nell’appartamento di Giacomo Oldrati, 40 anni, sono ...

Serie B : rigettato dalla Corte Federale il ricorso del Palermo - da domani i play off : In Serie B, poco dopo le ore 19 di questa sera è stata diramata la sentenza con la quale la Corte d'Appello Federale ha rigettato il ricorso del Palermo Calcio riguardo alla sospensione cautelare della disputa dei play off, che come da calendario avranno quindi regolarmente inizio domani venerdì 17 maggio alle ore 21,00 con la prima gara in programma Spezia-Cittadella. L'udienza di secondo grado fissata per giovedì 23 maggio, venerdì la ...

Formia - ragazza gettata a terra dalla polizia mentre oppone resistenza : la Questura di Latina avvia accertamenti : A Formia una ragazza ha opposto resistenza a due poliziotti nel corso di un arresto e per questo è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale. Come si vede nel video, la 30enne ha già le manette ai polsi e chiede ripetutamente il perché dell’arresto. Secondo gli agenti, sarebbe stata fermata per una lite con la 21enne, che poi ha girato il filmato. Le immagini sono diventati virali e hanno diviso le persone tra chi ha ritenuto il ...

gettata giù dal ponte sul Tevere : le telecamere inchiodano il killer : Risolto il giallo del cadavere trovato a ponte Sisto a Roma. La Polizia ha fermato un 27enne che lo scorso 2 maggio avrebbe...

Calabria - anziana si getta dal balcone e muore : Poche ore fa in Calabria una donna si è gettata dal balcone della sua abitazione ed è deceduta. Al momento le notizie che giungono sono molto frammentarie: si sa però che la vittima è un'anziana. Sul luogo si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno cercato di fare di tutto per rianimarla, purtroppo però ogni tentativo è stato inutile. Le forze dell'ordine che sono giunti nei pressi dell'abitazione stanno cercando di ricostruire al meglio ...