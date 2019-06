Sea-Watch | prima notte ai domiciliari per Carola L' equipaggio | Non volevamo

Il papà della capitana avverte Salvini : "Partirà ancora con Sea Watch..." : Sergio Rame Il padre della capitana in campo: difende la figlia, ringrazia gli italiani che le pagano le spese legali e manda un avvertimento a Salvini "Lo rifarà di nuovo...". Più che una costatazione, quella del signor Ekkehart Rackete, padre della capitana della Sea Watch 3, è un avvertimento. Lui stesso, in una intervista rilasciata al Corriere della Sera, ammette che, per quanto proverà a dissuaderla dal tornare a bordo della ...

Sea Watch - Matteo Orfini : "Avrei fatto lo stesso di Carola Rackete". Il Pd si auto-sperona : "In quel momento ho pensato: sei fossi io al suo posto, agirei esattamente come lei". Matteo Orfini era a bordo della Sea Watch insieme ad altri due colleghi parlamentari del Pd, l'ex ministro Graziano Delrio e Davide Faraone, oltre a Nicola Fratoianni e Riccardo Magi. A La Stampa, il dem racconta i

Sea Watch 3/ La lettera dell'Olanda a Salvini : "Non accoglieremo mai più migranti" : Sea WATCH 3, See WATCH: giunge la lettera da parte del governo dell'Olanda di risposta al ministro dell'interno Matteo Salvini

Sea Watch - Fazio e l'elogio di Carola "Ci chiederanno conto..." : Angelo Scarano Fazio si schiera dalla parte della capitana di Sea Watch e critica la scelta di Salvini di arrestarla Ancora una volta Fabio Fazio affonda il colpo. E lo fa schierandosi dalla parte delle ong. Da mesi il conduttore di Che tempo che fa è in aperta polemica con il vicepremier Salvini. Una polemica legata al suo stipendio in Rai ma che poi sfocia anche nella lettura politica dlele vicende di governo che lo stesso Fazio fa ...

Luigi Di Maio affondato dalla Sea Watch. Effetto Carola Rackete : "In molti nel M5s si dimetteranno" : "Altri presto lasceranno il M5s". Luigi Di Maio deve fare i conti con la bomba-Sea Watch. Il blitz di Carola Rackete a Lampedusa, sotto sotto ha fatto felice Matteo Salvini e rinsaldato la sua linea dura e spaccato ancora una volta i 5 Stelle tra governativi (letteralmente muti, e chi come Di Maio h

Sea Watch - Carola Rackete : “Dovevo entrare in porto - tra i migranti atti di autolesionismo” : In un colloquio con il 'Corriere della Sera la capitana Rackete spiega che la sua decisione di entrare in porto, urtando la motovedetta della Gdf, "non è stato un atto di violenza. Solo di disobbedienza. Ma ho sbagliato la manovra". E ha raccontato la situazione a bordo: "Da giorni facevamo i turni, anche di notte, per paura che qualcuno si potesse gettare in mare".Continua a leggere

Sea Watch 3 - arresto capitana : Francia - Germania e Lussemburgo si schierano contro l'Italia : Quanto avvenuto a Lampedusa è finito agli onori delle cronache internazionali. Il fatto che una Ong, battente bandiera olandese e facente capo ad una Ong tedesca, abbia forzato il blocco navale italiano con a bordo quaranta migranti ha fatto discutere soprattutto per ciò che è avvenuto dopo, con l'arresto del comandante della Sea Watch Carola Rackete. In Germania, ad esempio, la stampa ha etichettato come "plebaglia" quanti hanno insultato ...

Sea Watch - la verità di Carola : "Temevo che alcuni potessero suicidarsi" : Attraverso i suoi legali la comandante della nave ha motivato la sua decisione di forzare il blocco: "La situazione era...

Sea Watch - Matteo Salvini ringrazia Carola : dopo il blitz - le misure-cannonata per mettere fuori gioco le ong : Il caso Carola Rackete ha fornito a Matteo Salvini l'assist ideale per inasprire il Decreto sicurezza bis che in settimana approderà in Parlamento per la conversione in legge: secondo Repubblica, il ministro degli Interni proporrà sanzioni ancora più pesanti ("Forse anche penali come l'arresto") e m

Sea Watch - Francia e Germania contro l'Italia : 'Salvare vite umane è un dovere' : Da diversi giorni sta facendo discutere il caso che vede coinvolta l'imbarcazione olandese della Sea Watch e della sua comandante, la ragazza di origine tedesca Carola Rackete. L'arresto della capitana della nave dell'organizzazione umanitaria non governativa sta causando diverse reazioni nel mondo politico italiano, specialmente da parte dei partiti e dei movimenti collocati nella sinistra. Oltre a ciò, c'è da segnalare che la controversa ...

Sea Watch - parla Carola : 'Dovevo sbarcare - temevo suicidio di migranti' : Pochi giorni fa la nave Sea Watch 3 è entrata nel porto di Lampedusa, scatenando molte polemiche nel mondo della politica italiana. A seguito dello sbarco sull'isola siciliana, la comandante dell'imbarcazione della Ong Carola Rackete è stata arrestata dalla Guardia di Finanza. Tale stato d'arresto è stato accolto in modo positivo da alcuni critici delle organizzazioni umanitarie e in modo negativo dai sostenitori della Sea Watch. Inoltre, nei ...

Sea Watch - Travaglio e l'agguato in casa. Carola Rackete così in prima pagina sul Fatto : "contro la linea"? : Al Fatto quotidiano sul caso Sea Watch hanno qualche problema di "linea". Se il direttore Marco Travaglio aveva "condannato" la capitana Carola Rackete ("Viola tutte le norme sulla pelle dei migranti"), la sua schiera di vignettisti si piazza nettamente a favore dello sbarco a Lampedusa. E Mannelli,

Sea Watch - Berlino attacca l’Italia : "Soccorrere vite umane non può essere criminalizzato" : Dopo lo sbarco della Sea Watch 3 a Lampedusa, con l’arresto della comandante della nave Carola Rackete, il governo tedesco attacca l’Italia: "Salvare vite umane è un dovere umanitario. Soccorrere vite umane in mare non può essere criminalizzato". Sea Watch 3: sbarcati tutti i migranti, arrestata la comandante La Sea Watch 3 è entrata nel porto di Lampedusa con la ...

Ministro Trenta : "Gravissimo quanto fatto dalla capitana della Sea Watch" : La ministra della Difesa Elisabetta Trenta (M5s) interviene sulla vicenda Sea Watch per stigmatizzare il comportamento della comandate della nave Carola Rackete che ha forzato l’alt imposto dalla Guardia di Finanza attraccando nel porto di Lampedusa la scorsa notte. Sea Watch 3: sbarcati tutti i migranti, arrestata la comandante La Sea Watch 3 è entrata nel porto di Lampedusa ...