Sea Watch | il giorno più lungo del capitano Carola Domani l’interrogatorio

(Di domenica 30 giugno 2019) Nella sua notte piu' dura, ilRackete affronta da donna di mare chi in divisa il mare lo solca ognie arriva il primo gesto distensivo dopo oltre due settimane di tensione attorno alla Sea3. La giovane capitana chiede scusa ai finanzieri per avere quasi provocato un incidente ai danni della loro motovedetta con una manovra di cui ora riconosce la pericolosita', finalizzata a portare a terra i 40 migranti sbarcati nel porto di Lampedusa alle sei di ieri mattina solo dopo avere abbracciato uno a uno i volontari dell'imbarcazione.Un'ammissione che non puo' alleggerire la sua posizione processuale dopo l'arresto con le accuse di 'resistenza o violenza contro nave da guerra' perche' non e' stata pronunciata durante un interrogatorio, ma in un contesto 'informale'. Dai vertici della Guardia di Finanza arriva comunque l'apprezzamento per le scuse, in attesa che ...

