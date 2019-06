Sea Watch | Carola | Temevo suicidi tra i migranti | non volevo scontrarmi con la

Sea Watch - vola la raccolta fondi per spese legali e multe : sfiorati 400mila euro : sfiorati i 400mila euro in poche ore di campagna per sostenere la comandante, arrestata dopo aver speronato una motovedetta della Finanza mentre attraccava con la sua nave

Sea Watch - Giuseppe Conte risponde al presidente tedesco Steinmeier : "E' stato un ricatto politico" : "E' un ricatto politico". Sulla comandante della Sea Watch, Carola Rackete, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha le idee chiare: "Il dibattito sollecita tanti coinvolgimenti. La mia posizione la conoscete: qualcuno la descrive come un'eroina, alcuni la stanno insultando. Ritengo scorretto a

Per Giuseppe Conte la Sea Watch ha compiuto un ricatto politico : "Qualcuno ha parlato di disobbedienza civile ma dietro al caso della Sea Watch ci vedo un ricatto politico messo in atto scientemente e deliberatamente attraverso l'uso strumentale della vita di 40 persone". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte arrivando a Bruxelles per l'incontro dedicato alla nomina del prossimo commissario Ue. Il premier ha voluto anche commentare la posizione critica espressa dalla ...

Sea Watch - la Germania si schiera. Il presidente Steinmaier : «L'Italia affronti il caso di Carola in modo diverso» : «Chi salva vite non può essere criminalizzato». Dopo il ministro degli Esteri, Heiko Mas, anche il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier critica l'arresto in Italia della...

Maurizio Landini : Sea Watch “legge sbagliata va cambiata” : Maurizio Landini: Sea Watch “legge sbagliata va cambiata” Il tema del giorno non può che essere il caso della Sea Watch. La capitana Carola Rackete è stata tratta in arresto nella notte del 28 giugno, dopo aver speronato l’imbarcazione della guardia di Finanza che si era interposta per evitare l’attracco. Tanto dal mondo della politica come della società civile, c’è stata una manifestazione massiva tanto a favore come ...

Sea Watch 3 - Salvini : "Comandante fuorilegge" : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini è intervenuto nuovamente sulla vicenda della Sea Watch 3 dopo la diffusione delle dichiarazioni della comandante tedesca Carola Rackete - da ieri agli arresti domiciliari a Lampedusa - che ha ammesso di aver compiuto un errore di valutazione e si è scusata per avere messo in pericolo la vita degli uomini della guardia di finanza che si trovavano a bordo della motovedetta speronata dalla Sea Watch 3.La ...

Trenta : "Gravissimo quanto fatto dalla capitana della Sea Watch" : La ministra della Difesa Elisabetta Trenta (M5s) interviene sulla vicenda Sea Watch per stigmatizzare il comportamento della comandate della nave Carola Rackete che ha forzato l’alt imposto dalla Guardia di Finanza attraccando nel porto di Lampedusa la scorsa notte. Sea Watch 3: sbarcati tutti i migranti, arrestata la comandante La Sea Watch 3 è entrata nel porto di Lampedusa ...

Sea Watch - Steinmeier critica l'arresto : 17.12 Critiche all'Italia per l'arresto della capitana Carola Rackete arrivano dal presidente tedesco Steinmeier. "Può darsi che ci sia una legislazione italiana su quando una nave può entrare in porto e quando no, e può anche essere che siano reati amministrativi o penali. Tuttavia- ha detto alla rete Zdfl'Italia non è uno Stato qualsiasi,è al centro dell'Ue, è uno Stato fondatore dell'Ue. Per questo ci aspettiamo che affronti un caso del ...

Sea Watch - l’arresto della capitana visto dalla Germania. Il capo di Stato Steinmeier : “Chi salva vite non è criminale” : Il presidente della Repubblica tedesca Frank-Walter Steinmeier contro il governo italiano per l’arresto di Carola Rackete, la comandante della Sea Watch 3 ai domiciliari da sabato dopo l’attracco “forzato” al porto di Lampedusa per far sbarcare i 40 migranti a bordo. Ieri erano arrivate le critiche del ministro degli Esteri tedesco, Heiko Mass, appoggiato dalla Francia e dal Lussemburgo. Oggi a favore di Carola si ...

Sea Watch - governo prepara nuova stretta sulle Ong. Ancora sbarchi a Lampedusa : Potrebbe essere interrogata dal gip già domani la comandante della Sea Watch Carola Rackete, cittadina tedesca, agli arresti domiciliari a Lampedusa dopo essere entrata...

Sea Watch - Luigi Di Maio : "Le navi delle Ong che violano le leggi devono diventare dello Stato italiano" : Luigi Di Maio alza la voce sui migranti e sulle navi delle Ong che violano le acque italiane. Il sequestro, secondo il vicepremier grillino non basta: quelle imbarcazioni devono diventare dello Stato italiano. "Sul caso della Sea Watch mi sono espresso", ha scritto Di Maio sul suo profilo Facebook,

Sea Watch - blitz solidali in vari porti : 16.06 Si moltiplicano le iniziative in solidarietà con Carola Rackete,la comandante della Sea Watch arrestata dopo aver fatto sbarcare 40 migranti a Lampedusa. A La Spezia,flash mob in mare: un gruppo di attivisti ha fatto irruzione nel porto a bordo di una zattera, con lo slogan "No porti chiusi,no all'indifferenza". Manifestazioni analoghe si sono svolte in contemporanea in altri porti italiani. Alla protesta hanno aderito diversi musicisti, ...

Barcone verso Lampedusa : «Ci sono 40 persone a bordo - serve porto sicuro» Live Sea Watch - l’Olanda scarica la capitana : L’imbarcazione localizzata dall’ong spagnola Open Arms al largo della Libia. A bordo anche 4 bambini

Sea Watch - vola la raccolta fondi per spese legali e multe : sfiorati i 400mila euro : sfiorati i 400mila euro in poche ore di campagna per sostenere la comandante, arrestata dopo aver speronato una motovedetta della Finanza mentre attraccava con la sua nave