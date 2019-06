Sea Watch 3 | arresto capitana | Francia | Germania e Lussemburgo si schierano contro

Sea Watch - la verità di Carola : "Temevo che alcuni potessero suicidarsi" : Attraverso i suoi legali la comandante della nave ha motivato la sua decisione di forzare il blocco: "La situazione era...

Sea Watch - Matteo Salvini ringrazia Carola : dopo il blitz - le misure-cannonata per mettere fuori gioco le ong : Il caso Carola Rackete ha fornito a Matteo Salvini l'assist ideale per inasprire il Decreto sicurezza bis che in settimana approderà in Parlamento per la conversione in legge: secondo Repubblica, il ministro degli Interni proporrà sanzioni ancora più pesanti ("Forse anche penali come l'arresto") e m

Sea Watch - Francia e Germania contro l'Italia : 'Salvare vite umane è un dovere' : Da diversi giorni sta facendo discutere il caso che vede coinvolta l'imbarcazione olandese della Sea Watch e della sua comandante, la ragazza di origine tedesca Carola Rackete. L'arresto della capitana della nave dell'organizzazione umanitaria non governativa sta causando diverse reazioni nel mondo politico italiano, specialmente da parte dei partiti e dei movimenti collocati nella sinistra. Oltre a ciò, c'è da segnalare che la controversa ...

Sea Watch - parla Carola : 'Dovevo sbarcare - temevo suicidio di migranti' : Pochi giorni fa la nave Sea Watch 3 è entrata nel porto di Lampedusa, scatenando molte polemiche nel mondo della politica italiana. A seguito dello sbarco sull'isola siciliana, la comandante dell'imbarcazione della Ong Carola Rackete è stata arrestata dalla Guardia di Finanza. Tale stato d'arresto è stato accolto in modo positivo da alcuni critici delle organizzazioni umanitarie e in modo negativo dai sostenitori della Sea Watch. Inoltre, nei ...

Sea Watch - Travaglio e l'agguato in casa. Carola Rackete così in prima pagina sul Fatto : "contro la linea"? : Al Fatto quotidiano sul caso Sea Watch hanno qualche problema di "linea". Se il direttore Marco Travaglio aveva "condannato" la capitana Carola Rackete ("Viola tutte le norme sulla pelle dei migranti"), la sua schiera di vignettisti si piazza nettamente a favore dello sbarco a Lampedusa. E Mannelli,

Sea Watch - Berlino attacca l’Italia : "Soccorrere vite umane non può essere criminalizzato" : Dopo lo sbarco della Sea Watch 3 a Lampedusa, con l’arresto della comandante della nave Carola Rackete, il governo tedesco attacca l’Italia: "Salvare vite umane è un dovere umanitario. Soccorrere vite umane in mare non può essere criminalizzato". Sea Watch 3: sbarcati tutti i migranti, arrestata la comandante La Sea Watch 3 è entrata nel porto di Lampedusa con la ...

Ministro Trenta : "Gravissimo quanto fatto dalla capitana della Sea Watch" : La ministra della Difesa Elisabetta Trenta (M5s) interviene sulla vicenda Sea Watch per stigmatizzare il comportamento della comandate della nave Carola Rackete che ha forzato l’alt imposto dalla Guardia di Finanza attraccando nel porto di Lampedusa la scorsa notte. Sea Watch 3: sbarcati tutti i migranti, arrestata la comandante La Sea Watch 3 è entrata nel porto di Lampedusa ...

Sea Watch 3 - Carola Rackete : «Dovevo entrare - temevo che i migranti si suicidassero». Le scuse alla Finanza : «Erano iniziati atti di autolesionismo tra i migranti. temevo si arrivasse ai suicidi», «non è stato un atto di violenza. Solo di disobbedienza. Ma ho sbagliato la...

Sea Watch - perché Francia e Germania puntano il dito contro l'Italia : I francesi si dicono pronti ad accogliere 10 rifugiati, ma il ministro dell'Interno Castaner attacca: ''Falso dire che l'Ue...

Sea Watch - Carola Rackete incastrata dai finanzieri : "La verità - ci è venuta addosso deliberatamente" : Sono ancora sotto choc i finanzieri presenti sulla motovedetta travolta dalla Sea Watch durante le operazioni di sbarco al molo di Lampedusa. Una manovra che potrebbe costare alla capitana della nave della Ong Carola Rackete l'ulteriore accusa di tentato naufragio. La 31enne tedesca si è scusata, so

No - la Sea Watch 3 non era una nave “pirata” : È una definizione che piace molto a Salvini e ai giornali di destra, ma non ha alcuna base nei fatti

Sea Watch - Carola Rackete forse la fa franca : il precedente Cap Anamur con Berlusconi che può salvarla : Potrebbe uscirne indenne, Carola Rackete. La capitana della Sea Watch è in arresto a Lampedusa e potrebbe finire a processo per lo sbarco fuorilegge della nave della ong avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. Già indagata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, è ora accusata di viole

DA LAMPEDUSA/ Sea Watch : uno scontro dove nessuno sembra avere ragione : Sea Watch, da LAMPEDUSA. Dopo l'attracco e l'arresto della capitana Carola Rakete, l'isola si conferma avamposto non solo fisico, ma culturale e politico.

Sea Watch - ma la legge internazionale dà ragione alla capitana : Tre esperti rispondono sulla questione se Carola Rackete ha commesso un reato forzando il blocco per far sbarcare i migranti dalla sua nave