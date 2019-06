San Ferdinando 100 giorni dopo | la ruspa salviniana trasforma la baraccopoli in discarica

huffingtonpost

(Di domenica 30 giugno 2019) L’orizzonte nell’area industriale della piana di Gioia Tauro, dal lato di San, è una, due, decine di cataste di rifiuti. Pannelli di legno, cartoni, materassi, lamiere di amianto, reti accartocciate, tendoni, stracci, ammassati in grossi cumuli che occhieggiano dall’erba ogni giorno un po’ più alta. Quel che resta delladi San, sgomberata il 6 marzo scorso con grande ribalta mediatica e tweet entusiasta del ministro dell’interno Matteo Salvini, è ancora lì.Seicento gli uomini utilizzati, reparti in tenuta antisommossa, 18 pullman per portare via i circa, secondo la Questura, 600 migranti (secondo la Usb molti meno, secondo Salvini 900) che erano rimasti ad abitarvi e gli elicotteri a presidiare la zona dall’alto. Oggi a quasi quattro mesi da quel giorno in cui, a colpi di, fu ...

