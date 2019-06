ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2019) Il test l’ha fatto per primo Massimo Mantellini, esperto di tecnologia, la cultura digitale: “Ho voluto provare e in effetti è vero. Sesulla bacheca di Matteo“49 milioni” il commento viene blacklistato. Il massimo tecnologico che possa organizzare la famosa bestia”. Il riferimento è ai 49 milioni dei rimborsi intascati dalla Lega Nord e spariti. Soldi su cui la magistratura indaga e di cui il partito avrebbe usufruito appunto grazie alla truffa in danno a Camera e Senato. Ho voluto provare e in effetti è vero. Sesulla bacheca di Matteo“49 milioni” il commento viene blacklistato. Il massimo tecnologico che possa organizzare la famosa bestia. pic.twitter.com/jWrWVV7CHr — massimo mantellini (@mante) June 29, 2019 Mantellini poi ha provato a veicolare lo stesso messaggio ma in modo alternativo, arrivando alla conclusione ...

Cascavel47 : Salvini banna su Facebook commenti che contengono ’49 milioni’. Ma il trucco c’è - colle_89 : Caro Matteo Salvini banna pure il 49, ma 1+48 rimarrà a perseguitarti Grazie Zamorano - francesco_pooh : incredibile! il nostro ministro dell'interno matteo salvini, sotto il suo ultimo tweet, banna chi lo 'offende' ma n… -