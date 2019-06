Salvini accusa l’Europa ma boicotta le riforme per evitare altri casi “Sea Watch”

Alessandro Di Battista a Mezz'ora in più : lite con Di Maio? Prima accusa Salvini - poi sbrocca con l'Annunziata : Messo alle strette, Alessandro Di Battista Prima dà la colpa a Matteo Salvini e dunque se la prende con Lucia Annunziata. Questa la sintesi dell'ultima performance dell'urlatore professionista del M5s, intervistato a Mezz'ora in più su Rai 3, proprio nel giorno in cui Luigi Di Maio lo ha accusato in

Sea Watch 3 - Matteo Salvini accusa : "L'Olanda si disinteressa di una sua nave" : Ormai Sea Watch è ferma in mezzo al mare da undici giorni conesecutivi. Un caso lungi dall'essere risolto. E ora arrivano le ultime parole di Matteo Salvini, che si rivolge direttamente al ministro dell'Interno olandese. "Ho scritto personalmente al mio collega ministro olandese - ha premesso il vic

Il Tribunale dei ministri di Catania ha archiviato l’indagine in cui Matteo Salvini era accusato di sequestro di persona per il caso della Sea Watch 3 : Venerdì il Tribunale dei ministri di Catania ha disposto l’archiviazione dell’indagine che era stata aperta dalla Procura di Roma contro Matteo Salvini per i fatti che nel gennaio 2019 coinvolsero la nave Sea Watch 3 al largo delle coste di

Di Battista : «Salvini gioca sporco». Ma nel M5S finisce sotto accusa : Nel libro «Politicamente scorretto», accuse al leader della Lega: «Inaffidabile e schiavo del potere». Ma anche a Di Maio: «Non abbiamo più un sogno, basta essere complici»

Trappola in alto mare - così Salvini vuole bloccare le ong accusandole di sequestro : L'ultimo scontro con la Sea-Watch rivela la nuova strategia del ministro dell'Interno: grazie al "risveglio" del Centro soccorsi di Tripoli e alla collaborazione di Malta punta a desertificare un pezzo di Mediterraneo Centrale

Salvini accusa Di Maio sulle crisi industriali e avvisa i suoi ministri : “Ora tenetevi pronti” : «Le cose non girano per il verso giusto. tenetevi pronti per qualunque evenienza». Quando si è trovato di fronte i suoi ministri, con accanto il sottosegretario Giancarlo Giorgetti che non avrebbe usato parole amichevoli sui 5 Stelle, Matteo Salvini ha fatto capire che la corda si potrebbe spezzare improvvisamente. Nell’incontro a casa sua nel pome...

Matteo Salvini - i magistrati accusano : "Mette a rischio arresti e operazioni di polizia" - guerra totale : Matteo Salvini torna nel mirino della magistratura. Questa volta l'accusa rivolta al Viminale è di "mettere a rischio il buon esito delle operazioni" di polizia. Il ministro dell'Interno ha infatti diramato una nota, destinata alle agenzie di stampa, nella quale informava sull'arresto di undici stra

Lega 49 Milioni - arriva l’accusa che non ti aspetti ai danni di Salvini : Salvini è stato nominato per la vicenda dei 49 Milioni della Lega, da Roberto Maroni «Cosa accadrà dopo il 26 maggio? Si chiuderà la Seconda Repubblica. Come la Democrazia Cristiana di fatto sparì dopo le elezioni del ’94, così potrebbe succedere a Forza Italia dopo le europee. Giancarlo Giorgetti ha un ruolo strategico, è l’uomo delle relazioni … Continue reading Lega 49 Milioni, arriva l’accusa che non ti aspetti ai danni di ...

Salvini accusa gli alleati di rallentare la lotta alla Camorra : “Il decreto Sicurezza bis è pronto. Mi sarebbe piaciuto approvarlo stasera ma qualcun altro ha preferito rimandare... Vorrà dire che la lotta alla Camorra aspetterà qualche giorno”. Così il ministro degli Interni Matteo Salvini, rispondendo ai cronisti alla fine della cerimonia per la strage di Capaci, a Palermo.Le parole di Salvini suonano come un’accusa agli alleati di governo, dopo che ieri ...

“Salvini è l’unico vero politico” lo afferma Giorgetti che poi accusa gravemente il premier Conte : La tensione è alle stelle, ormai si pensa soltanto ad una imminente caduta del governo, accuse pesantissime quelle gi Giorgetti ai danni del premier Conte “Conte non è una persona di garanzia, è espressione dei 5 Stelle ed è chiamato alla coerenza di appartenenza”, anche se “ha cercato e cerca di interpretare un ruolo di … Continue reading “Salvini è l’unico vero politico” lo afferma Giorgetti che poi ...

Salvini : testimonio la mia fede salvando vite umaneGiorgetti accusa Conte di "tifare" M5s : Luigi Di Maio chiede alla Lega meno polemiche e più fatti. In giornata atteso un Cdm su sicurezza bis e famiglia

Sea Watch - Salvini accusa i 5S per lo sbarco dei migranti. Toninelli : “Me lo dica in faccia” : Scambio di accuse nel governo dopo lo sbarco dei 47 migranti a Lampedusa. Salvini: "Qualcuno l'ordine lo avrà dato. Questo qualcuno ne dovrà rispondere". Il ministro Toninelli: "Porti chiusi a Sea Watch come a tutte le navi che non rispettano le convenzioni internazionali. Salvini, se ha qualcosa da dirmi, me la dica in faccia".Continua a leggere

Milano - si rifiuta di togliere lo striscione che accusa Salvini di essere “amico dei mafiosi” : indagata : Una cittadina residente in zona San Siro a Milano è indagata per diffamazione dopo essersi rifiutata di togliere lo striscione con la frase “Salvini amico dei mafiosi, nemico dei poveri”. Il fascicolo è stato aperto da Alberto Nobili, responsabile dell’antiterrorismo, dopo che la Digos gli ha trasmesso gli atti relativi alla vicenda. Tre giorni fa, infatti, otto agenti avevano chiesto alla donna di togliere lo striscione, ma lei si ...

Salvini d'acciaio - la Mare Jonio sequestrata e portata a Lampedusa. Migranti - la grave accusa all'equippaggio : Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nuova, grave accusa contro la Mare Jonio, la nave della ong italiana Mediterranea Saving Humans che è entrata nelle acque italiane 12 miglia a Sud di Lampedusa. A bordo, 30 Migranti prelevati in acque libiche da un gommone in avaria. Leggi anche: Dalla