Ricatto ad alta quota | trama | cast e curiosità del film stasera su Rai 2

termometropolitico

(Di domenica 30 giugno 2019)addelsu Rai 2 Questa sera, su Rai 2, andrà in onda ilad. Diretto da Nadeem Soumah nel 2016, il thriller vede come protagoniste Dina Meyer e Victoria Pratt e ha inizio con l’omicidio di una giovane donna innocente per mano di un senatore. Unica testimone del terribile omicidio è una telecamera di videosorveglianza. Il video, che mostra chiaramente il senatore uccidere la donna, finisce nelle mani dell’FBI. Nel frattempo, Sarah, agente dell’FbI che si sta recando al processo dell’influente uomo politico, viene minacciata perché distrugga definitivamente ogni prova. Manifest:e anticipazioni. Quando esce la serie tvadquesta sera RAI 2adè la storia di un coraggioso agente dell’FBI che, disposta a tutto pur di salvare la ...

Danielago1963 : RT @UmbertoColetta: IL RICATTO DEL CARTELLO FINANZIARIO BCE Agisce come un racket del debito; modello è il Fondo Monetario Internazionale,… - vaglica61 : RT @UmbertoColetta: IL RICATTO DEL CARTELLO FINANZIARIO BCE Agisce come un racket del debito; modello è il Fondo Monetario Internazionale,… -