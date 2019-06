Radio Italia Live | trionfo a Palermo tra il bacio al produttore di Achille Lauro al

A Palermo il Radio Italia Live - : Redazione Una serata da mille e una notte. Uno show suggestivo sotto il cielo di Palermo per il più grande evento Live della musica Italiana: l’appuntamento annuale con Radio Italia Live - Il Concerto e un carnet di big della musica nazionale e internazionale. Ieri sul palco con Luca e Paolo si sono alternati davanti a 44mila persone, che hanno cantato per tutta la sera, Ghali seguito da Benji e Fede, Paola Turci, Takagi e Ketra ...

La Mannoia cade sul palco di Radio Italia Live - ma rassicura : 'Non mi sono fatta niente' : Ieri sera è andato in onda il concertone Radio Italia Live su Canale Nove del digitale terrestre. L'evento è stato trasmesso dal Foro Italico di Palermo. Tra gli artisti che si sono esibiti nel capoluogo siciliano anche Fiorella Mannoia che è stata protagonista di un episodio spiacevole, scivolata sul palco proprio come accaduto a Gianni Morandi lo scorso anno. Al contrario di quest'ultimo, l'artista non è precipitata giù dal palco, ma ha ...

Achille Lauro a Radio Italia Live di Palermo : “Spegnete i cellulari o andiamo via” : Ha fatto spegnere i cellulari a tutti gli spettatori i cantante rock Achille Lauro durante il concertone di Radio Italia a Palermo. Il Foro Italico di Palermo è rimasto di sasso. Nel corso di “Radio Italia Live – Il Concerto”, secondo appuntamento dopo quello di Milano, il cantante prima di esibirsi nella sua canzone di punta Rolls Royce, ha voluto fare un annuncio: “Spegnete tutti i cellulari altrimenti andiamo tutti a ...

Radio Italia Live 2019 Palermo/ Concerto e scaletta : Fabrizio Moro 'presto 20 date' : Radio Italia Live 2019, Concerto Palermo del 29 giugno. I cantanti, la scaletta, gli orari e tutte le informazioni utili per seguirlo. Achille Lauro, Benji e Fede, Ghali, Il Volo, Irama.

Achille Lauro al concerto Radio Italia Palermo 2019 : canzoni e vita privata : Achille Lauro al concerto Radio Italia Palermo 2019: canzoni e vita privata Ad Achille Lauro serviva una vetrina importante per farsi notare e il Festival di Sanremo è stato per lui un ottimo trampolino di lancio e nessuno da quel momento a potuto fare a meno di notare la personalità eccentrica del cantante romano che questa sera, 29 giugno, si esibirà al concerto live di Radio Italia. Il pubblico ha da poco conosciuto Lauro per cui sono ...

Fabrizio Moro al concerto Radio Italia Palermo 2019 : canzoni e vita privata : Fabrizio Moro al concerto Radio Italia Palermo 2019: canzoni e vita privata Fabrizio Moro sarà uno degli artisti presenti al concerto di Radio Italia Live a Palermo in programma questa sera al Foro Italico. Il cantante romano è entrato nella scena musicale Italiana nel 2007 grazie alla sua esibizione a Sanremo, in gara nella sezioni giovani. Da quel momento è iniziata la sua carriera costellata da successi e premi. Chi è Fabrizio ...

Radio Italia Live 2019 chiude stasera a Palermo. Ecco la scaletta con l’ordine di uscita dei cantanti : Giusy Ferreri - Radio Italia Live 2019 Dopo la tappa di Milano dello scorso 27 maggio, Radio Italia Live 2019 chiude questa sera l’ottava edizione a Palermo. Sul palco del Foro Italico, in pieno centro storico, ci saranno alla conduzione Luca e Paolo, con Marco Maccarini nel backstage ad incontrare i protagonisti della manifestazione e Manola Mosheli a raccogliere le emozioni del pubblico presente. Il concerto sarà trasmesso in diretta tv ...

Thegiornalisti al concerto Radio Italia Palermo 2019 : canzoni e vita privata : Thegiornalisti al concerto Radio Italia Palermo 2019: canzoni e vita privata Torna a Palermo dopo la tanto acclamata edizione del 2018 il Radio Italia Live. L’evento quest’anno è stato proposto con un doppio appuntamento, il primo tenutosi a Milano il 27 maggio e il secondo appunto nel capoluogo siciliano il 29 giugno. A condurre il tutto la coppia Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, mentre nel backstage lo speaker Marco Maccarini incontrerà i ...

Paola Turci al concerto Radio Italia Palermo 2019 : carriera e vita privata : Paola Turci al concerto Radio Italia Palermo 2019: carriera e vita privata Sabato 29 giugno si terrà il Radio Italia Live, evento organizzato dalla stazione Radiofonica che vede esibirsi sul palco le voci più rappresentative delle stagioni precedenti a quella estiva. Quest’anno, Radio Italia ha deciso di duplicare l’appuntamento: infatti il primo live si è svolto a Milano il 27 maggio mentre il secondo sarà a Palermo. Per la seconda volta il ...

Mahmood al concerto Radio Italia Palermo 2019 : canzoni e vita privata : Mahmood al concerto Radio Italia Palermo 2019: canzoni e vita privata Torna a Palermo dopo la tanto acclamata edizione del 2018 il Radio Italia Live. L’evento quest’anno è stato proposto con un doppio appuntamento, il primo tenutosi a Milano il 27 maggio e il secondo proprio nel capoluogo siciliano il 29 giugno. A condurre il tutto la coppia Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, mentre nel backstage lo speaker Marco Maccarini incontrerà i ...

Radio Italia Live – Il Concerto – Serata del 29/06/2019 – Da Palermo con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. : La splendida cornice del Foro Italico di Palermo ospiterà la seconda data dell’ottava edizione di Radio Italia Live – Il Concerto. La manifestazione, nata nel 2012 per celebrare i 30 anni di Radio Italia – SolomusicaItaliana, l’emittente che ha fatto della trasmissione e della promozione di soli brani nostrani un autentico marchio di fabbrica in un etere sempre più esterofilo, viene trasmessa anche quest’anno in ...

Concerto Radio Italia Live Palermo 2019 : scaletta artisti - diretta tv e info : Concerto Radio Italia Live Palermo 2019: scaletta artisti, diretta tv e info Oggi sabato 29 giugno 2019 l’ottava edizione del Concertone di Radio Italia Live andrà in scena al Foro Italico di Palermo. Nel 2017 l’evento totalmente gratuito vide la partecipazione di oltre 150mila persone. Concerto Radio Italia Live: una scaletta d’eccezione Luca Bizzarri e Paolo Kessissoglu presenteranno la serata che vedrà alternarsi sul palco Achille ...

Ospiti e info per il concerto di Radio Italia Live a Palermo il 29 giugno con Il Volo - Nek - Irama e gli altri : Mancano poche ore al concerto di Radio Italia Live a Palermo ma la città si è già mobilitata per accogliere i fan che vorranno partecipare alla seconda data dell'evento di piazza organizzato dall'emittente Radiofonica diretta da Mario Volanti. Sono già annunciati gli Ospiti del concerto che si terrà al Foro Italico, quindi nella medesima location che avevano scelto per la prima calata del Live nel 2017 nella quale ebbe luogo anche la reunion ...

GHALI/ In arrivo i nuovi singoli Turbococco e Hasta la vista - Radio Italia Live - : Oggi ci sarà anche GHALI sul palco del Radio Italia Live di Palermo. Presto arriveranno due suoi nuovi singoli per l'estate