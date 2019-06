ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2019) Negli ultimi dieci anniha ospitato un miliardo e 61 milioni di turisti: il settore muove consumi per 146 miliardi di euro l’anno e dà lavoro al sei per cento degli occupati del Paese. In questo scenario,diprendono sempre più piede. Le racconta, con uno sguardo inedito sui protagonisti,, docufilm in onda domenica30 giugno in esclusiva su Sky Atlantic e Sky TG24. Il doc fa parte de “Il Racconto del Reale”, il ciclo che ogni domenica su Sky Atlantic racconta l’attualità con un linguaggio. Prodotto da Somewhere Studio in collaborazione con Sky, da un’idea e per la regia di Alberto Gottardo e Francesca Sironi,spiega dall’interno come stanno cambiando alcune tipologie di vacanza in Italia, attraverso l’inedito punto di vista dei nuovi viaggiatori low cost, raccontati solitamente solo attraverso i numeri....

Cascavel47 : “Quasi Venezia”, l’Italia e le nuove forme di turismo contemporaneo. Chi sono, cosa pensano e cosa desiderano i via… - raffagiancri : Quasi Venezia - In viaggio tra Toscana, Venezia e le Dolomiti. Tre esempi di turismo low cost, con buona sintesi de… - SirFr : Oggi su #skyatlantic e in chiaro su @skytg24 esce un reportage a cui abbiamo lavorato l'estate scorsa anziché andar… -