Quanto spende la famiglia reale in viaggi | Harry e Meghan superano William e Kate

dilei

(Di domenica 30 giugno 2019) Lanon bada a spese, nemmeno quando si tratta di. Organizzati in massima sicurezza e in lungo e largo per le varie parti del globo, tutti gli spostamenti dei nobili inglesi costano cari ai contribuenti britannici. La regina e lacostano al Regno Unito ben 67 milioni di sterline inglesi, questi i dati dei conti reali annuali resi noti a marzo 2019. Di questi soldi, tuttavia, una fetta importante viene spesa in(sopratutto per quelli di rappresentanza). Nell’esercizio finanziario chiuso il 31 marzo 2019, laha riportato tutte le uscite di cassa relative ae spostamenti vari intrapresi nell’anno 2018/2019. Queste, in totale, ammontano a 4,6 milioni di sterline. Ad aver speso più soldi insono stati, primi tra tutti, il Principe Carlo e Camilla. Tra iintrapresi dal figlio della Regina, che è anche ...

DaitarnTR3 : @niegotiziana Ma in sto trattato di Dublino, ste ong centrano qualcosa? Ma sai quanto spende una nave ong? - mbx1900 : @cassiamancini Uno che ha speso in Felpe in 12 mesi quanto una famiglia spende in abbigliamento in 3 anni - ecogen_impianti : RT @vaielettrico: L'articolo più letto ieri su @Vaielettrico: 10 mila km e più con il #TeslaModel3 raccontati da un imprenditore abruzzese.… -