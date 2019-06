Pozzallo, sbarcati anche 6 minori

Si è concluso lo barco dei migranti adal pattugliatore Avallone della Guardia di Finanza. La novità è che ci sarebbero, sebene vicini alla magigore età, non accompagnati. In totale i migranti approdati asono 42: 15 donne, 21 uomini e 6maschi. Per la maggior parte si tratta di persone provenienti dell'area sub-sahariana, ci sonoalcuni tunisini.I migranti, tutti in buone condizioni di salute, sono in fase di trasferimento all'hot spot.(Di lunedì 1 luglio 2019)